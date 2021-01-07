Uludere’de çiftçiye bordo bulamacı eğitimi

Şırnak’ın Uludere ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekipleri tarafından çiftçilere bordo bulamacı eğitimi verildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat İnan, eğitimde bütün meyve ağaçlarında bakteriyel ve mantar hastalıklarına karşı koruyucu olarak yüzde 2’lik bakır sülfat (göztaşı) ve kireç kullanarak hazırlanan bir karışım olan bordo bulamacı kullanılması gerektiğini belirtilerek, karışımın nasıl hazırlanacağı hakkında detaylı bilgiler verildi.

Bordo bulamacının özellikleri sebebiyle içine herhangi bir ilaç ya da kimyasal karıştırılmadan tek başına uygulanması gerektiğine değinilen eğitimde, özellikle ilkbaharda gözler uyanmadan önce meyve ağaçlarına bordo bulamacı uygulandığında ilkbahar erken donlarından ve çıkabilecek potansiyel hastalıklara karşı etkili ve ekonomik bir mücadele verilmiş olacağı, sonbahar ve ilkbaharda bordo bulamacı kullanılmadan bazı bakteriyel hastalıklarla mücadelede tam başarıya ulaşmanın mümkün olmadığı, ilkbaharda budama işleminden sonra yapılan bordo bulamacı uygulaması ağaçlarda oluşan yara dokusundan hastalık etmeninin ağaçlara bulaşmasını önleyeceği belirtildi.

İnan, "Bordo bulamacının elma ve armut ağaçlarında kara leke, memeli pas, sert çekirdekli meyve ağaçlarında bakteriyel kanser ve zamklanma, kiraz ağaçlarında dal yanıklığı, diğer meyve ağaçlarında kök çürüklüğü, bağlarda ölü kol, bağ antraknozu, bağ mildiyösü gibi hastalıklara karşı kullanıldığı, meyve ağaçlarının daha sağlıklı olmasına yardımcı olduğu çiftçilerimize aktarıldı’’ dedi.



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