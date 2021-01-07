YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şırnak
  4. Uludere’de çiftçiye bordo bulamacı eğitimi

Uludere’de çiftçiye bordo bulamacı eğitimi

ŞIRNAK HABERLERİ  | 07.01.2021 10:30 | Son Güncelleme

Şırnak’ın Uludere ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekipleri tarafından çiftçilere bordo bulamacı eğitimi verildi.İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat İnan, eğitimde bütün meyve ağaçlarında bakteriyel ve mantar hastalıklarına karşı koruyucu olarak yüzde 2’lik bakır sülfat (göztaşı) ve kireç kullanarak hazırlanan bir karışım olan bordo bulamacı kullanılması gerektiğini belirtilerek, karışımın nasıl hazırlanacağı hakkında detaylı bilgiler verildi.Bordo bulamacının özellikleri sebebiyle içine herhangi bir ilaç ya da kimyasal karıştırılmadan tek başına uygulanması gerektiğine değinilen eğitimde, özellikle ilkbaharda gözler uyanmadan önce meyve ağaçlarına bordo bulamacı uygulandığında ilkbahar erken donlarından ve çıkabilecek potansiyel hastalıklara karşı etkili ve ekonomik bir mücadele verilmiş olacağı, sonbahar ve ilkbaharda bordo bulamacı kullanılmadan bazı bakteriyel hastalıklarla mücadelede tam başarıya ulaşmanın mümkün olmadığı, ilkbaharda budama işleminden sonra yapılan bordo bulamacı uygulaması ağaçlarda oluşan yara dokusundan hastalık etmeninin ağaçlara bulaşmasını önleyeceği belirtildi.İnan, "Bordo bulamacının elma ve armut ağaçlarında kara leke, memeli pas, sert çekirdekli meyve ağaçlarında bakteriyel kanser ve zamklanma, kiraz ağaçlarında dal yanıklığı, diğer meyve ağaçlarında kök çürüklüğü, bağlarda ölü kol, bağ antraknozu, bağ mildiyösü gibi hastalıklara karşı kullanıldığı, meyve ağaçlarının daha sağlıklı olmasına yardımcı olduğu çiftçilerimize aktarıldı’’ dedi.

Şırnak’ın Uludere ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekipleri tarafından çiftçilere bordo bulamacı eğitimi verildi.
İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat İnan, eğitimde bütün meyve ağaçlarında bakteriyel ve mantar hastalıklarına karşı koruyucu olarak yüzde 2’lik bakır sülfat (göztaşı) ve kireç kullanarak hazırlanan bir karışım olan bordo bulamacı kullanılması gerektiğini belirtilerek, karışımın nasıl hazırlanacağı hakkında detaylı bilgiler verildi.
Bordo bulamacının özellikleri sebebiyle içine herhangi bir ilaç ya da kimyasal karıştırılmadan tek başına uygulanması gerektiğine değinilen eğitimde, özellikle ilkbaharda gözler uyanmadan önce meyve ağaçlarına bordo bulamacı uygulandığında ilkbahar erken donlarından ve çıkabilecek potansiyel hastalıklara karşı etkili ve ekonomik bir mücadele verilmiş olacağı, sonbahar ve ilkbaharda bordo bulamacı kullanılmadan bazı bakteriyel hastalıklarla mücadelede tam başarıya ulaşmanın mümkün olmadığı, ilkbaharda budama işleminden sonra yapılan bordo bulamacı uygulaması ağaçlarda oluşan yara dokusundan hastalık etmeninin ağaçlara bulaşmasını önleyeceği belirtildi.
İnan, "Bordo bulamacının elma ve armut ağaçlarında kara leke, memeli pas, sert çekirdekli meyve ağaçlarında bakteriyel kanser ve zamklanma, kiraz ağaçlarında dal yanıklığı, diğer meyve ağaçlarında kök çürüklüğü, bağlarda ölü kol, bağ antraknozu, bağ mildiyösü gibi hastalıklara karşı kullanıldığı, meyve ağaçlarının daha sağlıklı olmasına yardımcı olduğu çiftçilerimize aktarıldı’’ dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Dünyanın en güzel 100 yüzü belli oldu Dünyanın en güzel 100 yüzü belli oldu
Silopi’de ’15 Temmuz’ konferansıSilopi’de ’15 Temmuz’ konferansı
1/

Şırnak Namaz Vakitleri 7 Ocak Perşembe

İmsak
05:52
Sabah
07:18
Öğle
12:21
İkindi
14:53
Akşam
17:14
Yatsı
18:35

Şırnak Nöbetçi Eczaneler 7 Ocak Perşembe

Nergis Eczanesi
Merkez
Derman Eczanesi
Cizre
Foria Eczanesi
Beytussebap
Demir Eczanesi
Idil
Mina Eczanesi
Silopi
Uludere Eczanesi
Uludere
Konak Eczanesi
Guclukonak
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.