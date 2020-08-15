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Uludere’de denetimler devam ediyor

ŞIRNAK HABERLERİ  | 15.08.2020 12:18 | Son Güncelleme

Şırnak’ın Uludere ilçesinde tarım ve orman müdürlüğü ile jandarma ekipleri ortak denetimlerini sürdürüyor.İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği koronavirüs denetimleri konulu genelge kapsamında Uludere’de iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar, kafeteryalar ve taksilerde denetimler yapılıyor.

Şırnak’ın Uludere ilçesinde tarım ve orman müdürlüğü ile jandarma ekipleri ortak denetimlerini sürdürüyor.
İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği koronavirüs denetimleri konulu genelge kapsamında Uludere’de iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar, kafeteryalar ve taksilerde denetimler yapılıyor. İlçede Uludere Kaymakamlığınca kurulan denetim ekibi, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararlar gereği, sosyal mesafe kuralına ve maske kullanımı zorunluluğuna uyulup uyulmadığı denetleniyor. Yapılan denetimlerde sağlık ve teknik personelde görev alıyor. Tarım ve Orman Müdürü Murat İnan yıl boyunca denetimlerini sürdüreceklerini söyledi. İnan, "Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda kaymakamlığımız sağlık müdürlüğümüz ve güvenlik güçlerimizle beraber denetimler yapıyoruz. Günlerdir devam ediyor. İnşallah bu virüs temizlenene kadar rutin bir şekilde devam edecektir" dedi.

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