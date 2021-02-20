YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şırnak
  4. Uludere’de donmak üzere olan yavru köpekler kurtarıldı

Uludere’de donmak üzere olan yavru köpekler kurtarıldı

20.02.2021 12:27 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak’ın Uludere ilçesinde donmak üzere olan 5 yavru köpek, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.Uludere İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yoğun kar yağışı ile birlikte doğaya yem ve su bırakma çalışması gerçekleştirdi.

Şırnak’ın Uludere ilçesinde donmak üzere olan 5 yavru köpek, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.
Uludere İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yoğun kar yağışı ile birlikte doğaya yem ve su bırakma çalışması gerçekleştirdi. Ekipler doğaya yem bıraktıkları sırada donmak üzere olan 5 yavru köpekle karşılaştı. Hayvanları yanlarına alan ekipleri, köpekleri sıcak bir ortama konumlandırdıktan sonra besledi.
Konuyla ilgili konuşan Uludere Tarım ve Orman Müdürü Murat İnan, hayvanların soğuk havalardan olumsuz etkilendiğini söyledi. İnan, "Bizler de yem ve mama dağıtma çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Dün gece çalışmalarımız devam ederken donmak üzere olan 5 yavru köpekle karşılaştık. Önce köpeklerin karnını doyurduk, sonra kulübe yapılmak üzere sıcak bir ortamda konumlandırdık. Yavru köpekler, büyüyüp soğuklar geçene kadar bizim misafirimiz olacaklar. Ondan sonra tekrar doğal yaşamlarına bırakacağız" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERDedikodular doğru çıktıDedikodular doğru çıktı
Silopi’de ’15 Temmuz’ konferansıSilopi’de ’15 Temmuz’ konferansı
1/

Şırnak Namaz Vakitleri 20 Şubat Cumartesi

İmsak
05:26
Sabah
06:47
Öğle
12:29
İkindi
15:32
Akşam
18:01
Yatsı
19:16

Şırnak Nöbetçi Eczaneler20 Şubat Cumartesi

Dicle Eczanesi
Merkez
Med Eczanesi
Cizre
Foria Eczanesi
Beytussebap
Sevgi Eczanesi
Idil
Doğan Eczanesi
Silopi
Deniz Eczanesi
Uludere
Konak Eczanesi
Guclukonak
Tümünü Göster
Şırnak ECZANELER
Şırnak ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Çorum'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Çorum'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Konyaspor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

Konyaspor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

Büyükşehir, yangında serası zarar gören üreticiye destek verecek

Büyükşehir, yangında serası zarar gören üreticiye destek verecek

Vali Becel, Regaib Kandilini kutladı

Vali Becel, Regaib Kandilini kutladı

Diğer Haberler

Şırnak'ta Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Fuarı açıldı

Şırnak'ta Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Fuarı açıldı

Şırnak’ta kar etkisini tekrar gösterdi

Şırnak’ta kar etkisini tekrar gösterdi

Şırnak'ta "Sürdürülebilir Turizm Çeşitlendirmesi Toplantısı" düzenlendi

Şırnak'ta "Sürdürülebilir Turizm Çeşitlendirmesi Toplantısı" düzenlendi

Terörün tahrip ettiği Cizre'deki dönüşüm göz kamaştırıyor

Terörün tahrip ettiği Cizre'deki dönüşüm göz kamaştırıyor

Vali Pehlivan: "Sahada yürütülen aktif çalışmalarla koronavirüs sayısını düşürdük"

Vali Pehlivan: "Sahada yürütülen aktif çalışmalarla koronavirüs sayısını düşürdük"

Cizre TSO Başkanı sigorta primleri genel müdürü ile görüştü

Cizre TSO Başkanı sigorta primleri genel müdürü ile görüştü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.