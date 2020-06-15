Uludere’de Gençlik Merkezi yapımına başlandı

Şırnak’ın Uludere ilçesinde 3 katlı Gençlik Merkezi ve kütüphanenin inşasına başlandı.

Uludere Belediyesi yeni dönemdeki en önemli projelerinden biri olan gençlere çok çeşitli imkanlar sunacak 3 katlı Gençlik Merkezi ve kütüphanenin inşasına başlandı. Gençlik Merkezi 7 gün 24 saat açık kütüphanesi, bilim, kültür, sanat, edebiyat, yabancı dil, spor, teknoloji, iletişim, üretim, istihdam gibi çok çeşitli alanlarda gençlere hizmet verecek.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Uludere Belediye Başkanı Sait Ürek, ’’Gençlerin yaşam kalitesini arttırmak, onları ilgi alanları doğrultusunda yönlendirmek, ufuklarını genişletmek, sosyal ve nitelikli bireyler olarak hayata hazırlamak amacıyla temellerini attığımız Gençlik Merkezi gençlerimiz ve ilçemize hayırlı olsun" dedi.



