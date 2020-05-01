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Uludere’de ihtiyaç sahibi ailelere iftar yemeği servisi

ŞIRNAK HABERLERİ  | 01.05.2020 11:54 | Son Güncelleme

Şırnak’ın Uludere İlçe Kaymakamlığı, evlerinde iftar yemeği hazırlama imkanı bulunmayan ihtiyaç sahibi, engelli, hasta ve yaşlıların evlerine iftar yemeği servisi yapıyor.Uludere Kaymakamlığı, korona virüs salgını nedeniyle bu yıl iftar çadırlarının kurulmayacak olmasından dolayı ihtiyaç sahibi ve yalnız yaşayan yaşlılar için gerekli tedbirlerini aldı.

Şırnak’ın Uludere İlçe Kaymakamlığı, evlerinde iftar yemeği hazırlama imkanı bulunmayan ihtiyaç sahibi, engelli, hasta ve yaşlıların evlerine iftar yemeği servisi yapıyor.
Uludere Kaymakamlığı, korona virüs salgını nedeniyle bu yıl iftar çadırlarının kurulmayacak olmasından dolayı ihtiyaç sahibi ve yalnız yaşayan yaşlılar için gerekli tedbirlerini aldı. Uludere Kaymakamı Ahmer Solmaz’ın talimatıyla, sevgi, hoşgörü, kardeşlik ve dayanışma ayı olan Ramazan ayında kentteki kimsesiz, ihtiyaç sahibi ve engelli kişileri tespit eden Uludere Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekipleri, Ramazan ayı boyunca her akşam bu kişilerin evlerine iftar servisi yapacak.
Uludere İlçe Kaymakamımız Ahmet Solmaz, Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri aracılığıyla iftar yemeklerinin ihtiyaç sahiplerinin evlerine ulaştırıldığını söyledi. Kaymakam Solmaz, "Korona virüs salgını nedeniyle 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımız, kısıtlamadan dolayı dışarıya çıkamıyor. Ramazanın birleştirici, bütünleştirici güzelliklerinden olan toplu iftarları da birlikte yapamıyoruz. O nedenle özellikle evinde yalnız yaşayan yaşlılarımızın iftarlıklarını Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerimiz, evlerine götürüp teslim ediyorlar. Bu şekilde yaşlılarımızın gönüllerini almak ve azda olsa tebessümlerine vesile olalım istiyoruz" dedi.

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Silopi
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Beytussebap
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