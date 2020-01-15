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  4. Uludere’de Kuaförüm Köyümde Projesi

Uludere’de Kuaförüm Köyümde Projesi

ŞIRNAK HABERLERİ  | 15.01.2020 15:16 | Son Güncelleme

Şırnak’ın Uludere ilçesinde Kuaförüm Köyümde Projesi kapsamında köy okullarındaki öğrenciler ücretsiz tıraş edildi.Uludere esnafının da desteği ile başlatılan Kuaförüm Köyümde Projesi kapsamında Gülyazı Şehit Er Mehmet Ali Kültür İlkokulu’nda öğrenciler ücretsiz tıraş edildi.

Şırnak’ın Uludere ilçesinde Kuaförüm Köyümde Projesi kapsamında köy okullarındaki öğrenciler ücretsiz tıraş edildi.
Uludere esnafının da desteği ile başlatılan Kuaförüm Köyümde Projesi kapsamında Gülyazı Şehit Er Mehmet Ali Kültür İlkokulu’nda öğrenciler ücretsiz tıraş edildi. Eğitimin sadece okul kitaplarda yazılanlardan ibaret olmadığını belirten proje yürütücüleri, "Kitapta olan kadar olmayanı da hayatın içinde öğreniyoruz. Bu bakımdan temizliğin önemini vurgulamak için böyle bir etkinlik gerçekleştirdik. Temizlik imanın yarısıdır hadis-i şerifinde de dinimizin temizliğe verdiği önemi görüyoruz. Temiz bir insan olmak dünyaya temiz bakmamızı sağlayacaktır" dedi.
Öğrenciler istedikleri saç modelini yaptırırken, etkinliği gerçekleştirenlere de teşekkür etti.

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