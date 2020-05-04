Uludere’de Trafik Haftası etkinlikleri

Şırnak’ın Uludere ilçesinde, Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında polis ekipleri sürücülere broşür dağıtıp, araçlarına kırmızı kurdele takarak trafik kurallarına uydukları için teşekkür etti.

Trafik Haftası vesilesiyle İlçe Emniyet Amirliği ekipleri trafik denetleme kontrol noktalarında sürücülere çeşitli bilgilendirmelerde bulunup broşür dağıttı. Ekipler, sürücülerin araçlarına kırmızı kurdele takıp, trafik kurallarına uydukları için teşekkür etti. Korona virüs salgınına karşı yapılan mücadele kapsamında araç içinde de sosyal mesafe şartlarına uyulması uyarısında bulunan ekipler, araçlarda bulunan vatandaşlara maske verip arabalarına trafik haftası simgeli kurdeleler taktı.

Uludere İlçe Emniyet Amiri Memduh Erçel, "Ülkemizde trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısı bölücü terör örgütünün döktüğü kandan, doğal afetlerin aldığı candan daha fazladır. Trafik kazalarını tamamen önleyebilmek belki mümkün değildir, ancak bu kazaları sayıları ve sonuçları ile en az seviyeye indirebilmek bizlerin elindedir. Meydana gelen kazaların geneli sürücü hatalarından kaynaklanıyor. Biz de sürücülerimizi daha dikkatli olmaları konusunda uyarıp trafik kurallarına uydukları için teşekkür ederek araçlarına kırmızı kurdele taktık" dedi.

