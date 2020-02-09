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Uludere’de yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

ŞIRNAK HABERLERİ  | 09.02.2020 18:50 | Son Güncelleme

Şırnak’ın Uludere ilçesinde, çetin geçen kış şartları nedeni ile yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.Uludere’nin Besta bölgesinde, yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Şırnak’ın Uludere ilçesinde, çetin geçen kış şartları nedeni ile yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.
Uludere’nin Besta bölgesinde, yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı. Doğaya yem bırakan Tarım ve Orman İlçe Müdürü Murat İnan, ağır kış şartlarında herkesin aç kalan kuşları ve doğal yaşamdaki hayvanlara karşı duyarlı olması gerektiğini söyledi. İnan, "Biliyorsunuz Uludere’ye çok fazla kar yağdı. Bulunduğumuz yerde yaklaşık 1 metre kar var. Kar demek, bütün hayvanlar için yiyecek anlamına gelen bütün bitkilerin kar altında kalması demek. Bunlar bize Allah’ın bir emaneti. Buralarda kar varken bu hayvanlar ne yer, ne içer diye düşünmüyorsak bizde bazı vicdanı duygularımız noksandır demektir. Görevli arkadaşlarımızla bir çok yere bu yemlerden bırakıyoruz" dedi.

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