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Uludere’de yayla yolları bir bir açılıyor

25.05.2023 09:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak’ın Uludere ilçesinde baharın gelişiyle beraber belediye ekipleri yeni yollar açıyor.

Uludere’de yayla yolları bir bir açılıyor

Yayla yollarını açan AK Partili belediye günlerdir çalışmalarını sürdürüyor.

Şırnak’ın Uludere ilçesindeki yayla yolları AK Partili belediye sayesinde ilk defa açılıyor. Yıllardır yaylalara çıkamayan vatandaşların imdadına belediye yetişti. Başkan Sait Ürek, günlerdir yayla yollarını açmaya çalıştıklarını söyledi. Baharın gelmesiyle beraber vatandaşların müracaatta bulunduğunu belirten Ürek, "Yayla yollarının açılmasını istediler. Bizde belediye olarak halkımızın hizmetindeyiz. Ve ilk defa bizim dönemde bu yollar açılıyor. Bütün yayla yollarımızı açmaya çalışacağız. Artık bölgemiz hayvancılık ve arıcılıkla anılacak" dedi.

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