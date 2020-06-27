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Uludere’de, YKS’ye girecek öğrenciler için ücretsiz servis tahsis edildi

ŞIRNAK HABERLERİ  | 27.06.2020 10:00 | Son Güncelleme

Şırnak’ın Uludere İlçe Belediye Başkan Sait Ürek, Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek öğrenciler için ücretsiz servis tahsis etti.Uludere Belediye Başkanı Ürek, il merkezi ve Cizre’de YKS’ye girecek öğrenciler için ücretsiz servis tahsis etti.

Şırnak’ın Uludere İlçe Belediye Başkan Sait Ürek, Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek öğrenciler için ücretsiz servis tahsis etti.
Uludere Belediye Başkanı Ürek, il merkezi ve Cizre’de YKS’ye girecek öğrenciler için ücretsiz servis tahsis etti. Ürek, "Bugün ve yarın Türkiye genelinde yapılacak YKS’ye katılacak bütün öğrencilere öncelikle başarılar diliyorum. Bize en yakın yer Şırnak il merkezi ve Cizre’dir. Öğrencilerimiz bu iki yerde sınava girmektedir. Bu salgın sürecinde öğrencilerimizin mağdur olmaması hususunda belediye olarak Uludere ilçemizdeki bütün öğrencilerin Şırnak ve Cizre merkezine ücretsiz olarak götürüp getireceğiz" ’dedi.

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