YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ordu
  4. Ulugöl'de Kovid-19 sessizliği

Ulugöl'de Kovid-19 sessizliği

ORDU HABERLERİ  | 25.05.2020 14:52 | Son Güncelleme

Türkiye'nin 36. Tabiat Parkı olma özelliğini taşıyan Ulugöl, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Ramazan Bayramı'nı sessiz geçiriyor

Ordu'nun Gölköy ilçesinde bulunan ve Türkiye'nin 36. Tabiat Parkı olma özelliğini taşıyan Ulugöl, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Ramazan Bayramı'nı sessiz geçiriyor.

Bozulmamış doğası ve zengin bitki örtüsüyle doğa tutkunlarına dört mevsim farklı güzellikler sunan Ulugöl, Kovid-19 salgını nedeniyle bir süredir sessizliğini koruyor.

Her mevsimde oluşan renk cümbüşüyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Ulugöl, bu bayramda ise tarihinin en sakin günlerini yaşıyor.

Gölköy Belediye Başkanı Fikri Uludağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ulugöl'ün her yıl binlerce yerli ve yabancı turist ağırlayan mekan olduğunu belirterek bölgeye yapılan yeni yatırımlarla Ulugöl'e gelen ziyaretçi sayısının her geçen yıl arttığına dikkati çekti.

Ulugöl'e son aylarda Kovid-19 nedeniyle az sayıda ziyaretçi geldiğini anlatan Uludağ, "Sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Ulugöl bu Ramazan Bayramı'nı sessiz geçiriyor." dedi.

Geçen bayramlarda Ulugöl'ün binlerce yerli ve yabancı turist ağırladığına dikkati çeken Uludağ, "Allah nasip ederse, yaşadığımız bu sürecin ardından vatandaşlarımız yine burada mutlu şekilde gezecek ve temiz havanın tadını çıkaracak." diye konuştu.

Uludağ, Ulugöl'de yaşanan sessizliğin bayram sonrasında sona ereceğini tahmin ettiklerini belirterek "Normalleşme sürecine girilmesinin ardından Ulugöl'ün yeniden yavaş yavaş turist almaya başlayacağını tahmin ediyoruz. Özellikle yerli turistleri kısa sürede burada görebileceğiz." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 2 dolara satın aldı... Gerçek değerine inanamadı 2 dolara satın aldı... Gerçek değerine inanamadı
Tabiat parkında kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştıTabiat parkında kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kozan’da şiddetli fırtına ağaçları devirdi

Kozan’da şiddetli fırtına ağaçları devirdi

Kırklareli'nde koronavirüs tedbirlerini ihlal eden vatandaşları özel harekat ekipleri uyardı

Kırklareli'nde koronavirüs tedbirlerini ihlal eden vatandaşları özel harekat ekipleri uyardı

Sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirdiler

Sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirdiler

65 yaş üzeri vatandaşlardan Başkan Ergin’e sevgi seli

65 yaş üzeri vatandaşlardan Başkan Ergin’e sevgi seli

Bayramda onları unutmadılar

Bayramda onları unutmadılar

Müdür Sünnetçioğlu’ndan bayram ziyaretleri

Müdür Sünnetçioğlu’ndan bayram ziyaretleri

Ordu Namaz Vakitleri 25 Mayıs Pazartesi

İmsak
03:03
Sabah
04:56
Öğle
12:30
İkindi
16:28
Akşam
19:55
Yatsı
21:39

Ordu Nöbetçi Eczaneler25 Mayıs Pazartesi

Akar Eczanesi (Gündüz Nöbetçi)
Fatsa
Karamustafa Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Fatsa
Melike Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Fatsa
Sena Eczanesi (Gündüz Nöbetçi)
Fatsa
Seyitoğlu Eczanesi (Gündüz Nöbetçi)
Fatsa
Can Eczanesi
Unye
Yamaner Eczanesi
Unye
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

3 ilçe grup yoluyla birleşti

3 ilçe grup yoluyla birleşti

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Polis memuru yaşam savaşını kaybetti

Polis memuru yaşam savaşını kaybetti

Uçakta rahatsızlanıp hayatını kaybetti

Uçakta rahatsızlanıp hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.