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Ulukoz’dan 35 şirket doğdu

BURSA HABERLERİ  | 28.01.2020 17:25 | Son Güncelleme

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Teknoloji Transfer Ofisi’nin (TTO) kapısından girişimci olarak girenler, iş sahibi olarak çıkıyor.Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (UÜ-TTO), iş fikirlerini ve bilimsel çalışmaları ekonomiye kazandırmak amacıyla üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirmek için çok önemli çalışmalar yürütüyor.

Ulukoz’dan 35 şirket doğdu

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Teknoloji Transfer Ofisi’nin (TTO) kapısından girişimci olarak girenler, iş sahibi olarak çıkıyor.
Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (UÜ-TTO), iş fikirlerini ve bilimsel çalışmaları ekonomiye kazandırmak amacıyla üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirmek için çok önemli çalışmalar yürütüyor. UÜ-TTO Genel Müdürü Prof. Dr. Recep Eren, 2015 yılında TÜBİTAK’ın bin 512 Bireysel Genç Girişim Programı’nın resmi uygulayıcısı seçilen ve teknoloji tabanlı yenilikçi iş fikirlerine sahip girişimcilerin kamu fonlarından yararlanmalarına yönelik faaliyetlerini sürdüren ULUKOZA programı ile bugüne kadar 200’er bin lira hibe desteği alarak 35 şirketin kurulduğunu ve bu şirketleri ulusal/uluslararası bir çok yatırım sermayesi şirketi ile buluşturduklarını açıkladı.
UÜ-TTO’nun Girişimcilik Birimi’nin faaliyetlerinden biri olan ULUKOZA Programı hakkında bilgi veren Prof. Dr. Recep Eren, “Girişimcilere iş fikirlerini geliştirmeleri için ofis, mentörlük, danışmanlık, eğitim gibi hizmetleri bedelsiz sunuyoruz. Ana hedefimiz, inovatif ve ticari faaliyete dönüşebilecek, teknoloji tabanlı yenilikçi iş fikirlerini geliştirerek, BURSA ve Marmara Bölgesi’nde girişimcilik ekosistemine katkı sağlamaktadır” diye konuştu.
ULUKOZA programına lisans son sınıf, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin yanı sıra, örgün öğrenim veren üniversitelerin lisans, yüksek lisans veya doktora programlarından en çok 10 sene içerisinde mezun olan kişilerle birlikte, daha önce teknogirişim programlarından destek alamayanların başvurabildiklerini ve bu kapsamda ULUKOZA 2020-1 döneminde 110 iş fikri başvurusu aldıklarını açıklayan UÜ-TTO Genel Müdürü Prof. Dr. Recep Eren, "TÜBİTAK tarafından belirlenen tarihlerde sunuma çağrılan girişimci adayları iş fikri sunumlarını 5 dakika sunarak ve sonrasındaki 5 dakika soruları cevaplayarak TÜBİTAK jüri ekibini iş fikirleri ile ilgili ikna etmeye çalışacaklar. TÜBİTAK panelleri sonucunda 200 bin TL hibe desteği almaya hak kazanan girişimciler şirketlerini TÜBİTAK’ın verdiği son tarihe kadar kurup, ilgili evrakları TÜBİTAK’a gönderdiklerinde ön ödeme olarak yüzde 40 hibe şirket hesaplarına yatırılacak ve şirketleşen girişimciler çalışmalarına aktif olarak başlayacaklar” dedi.

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