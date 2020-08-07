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Ulus pırıl pırıl oldu

ANKARA HABERLERİ  | 07.08.2020 09:54 | Son Güncelleme

Altındağ Belediyesi, detaylı temizlik çalışmalarına devam ediyor.

Altındağ Belediyesi, detaylı temizlik çalışmalarına devam ediyor. Mahalle mahalle Altındağ’ı pırıl pırıl yapan temizlik ekipleri, başkentte ticaretin kalbinin attığı Ulus bölgesinde detaylı temizlik çalışması gerçekleştirdi.
Vatandaşlardan ve bölge esnaflarından gelen talepleri değerlendiren temizlik ekipleri, Ulus bölgesi ve çevresindeki tüm sokaklarda titiz bir çalışma gerçekleştirdi. İlaçlama ve yıkama araçlarıyla detaylı temizlik yapıldı, yollar ve çöp bırakma noktaları yıkandı. İlaçlama ekipleri de haşerelere karşı ilaçlama çalışması gerçekleştirdi. Boş alanlardaki çöp birikintilerini de bölgeden uzaklaştıran ekipler, kötü görüntüye son verdi. Altındağ Belediyesinin çalışmaları vatandaşların ve bölge esnafının büyük beğenisini topladı.

“Altındağ’ın her noktası tertemiz”
Tertemiz bir Altındağ için durmaksızın çalıştıklarını belirten Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, "Her gün Altındağ’ın sokaklarında, vatandaşlarımızla birlikteyiz. Ulus bölgesini de sık sık ziyaret ediyor, esnafımızın çayını içiyor, vatandaşlarımızla sohbet ediyoruz. Bizden talepleri olursa tek tek dinliyoruz. Gerekli notları alarak ekiplerimize talimatlarımızı veriyoruz. Ulus bölgesi sakinlerinden de detaylı temizlik talebi gelmişti. Zaten içerisinde bulunduğumuz pandemi nedeniyle sık sık gerçekleştirdiğimiz temizlik çalışmasını biraz daha detaylandırıp yoğunlaştırdık. Bölge tertemiz oldu. Vatandaşlarımız da esnafımız da memnun” dedi.

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