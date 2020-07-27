"Ulusal Hepatit B Eliminasyon Yol Haritası Raporu" açıklandı

İSTANBUL (AA) - "Ulusal Hepatit B Eliminasyon Yol Haritası" raporunun detayları, yaklaşan "Dünya Hepatit Günü" öncesinde kamuoyu ile paylaşıldı. Yapılan açıklamayla, Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği (TKAD) ve Viral Hepatitle Savaşım Derneği (VHSD) tarafından Gilead Sciences Türkiye'nin desteği ile hazırlanan "Ulusal Hepatit B Eliminasyon Yol Haritası" raporuna ilişkin bilgi verildi. "28 Temmuz Dünya Hepatit Günü" öncesinde açıklanan çalışmayla, "Türkiye'de Hepatit B'nin kısa vadede yayılımını durdurmak, hastalığın ilerleyişine engel olarak yaşam kalitesini iyileştirmek ve uzun vadede eliminasyonunu sağlamak" amaçlanıyor. Açıklamada görüşlerine yer verilen VHSD Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Fehmi Tabak, TKAD ile birlikte hastalığın yayılımını durdurmak, uzun vadede eliminasyon sağlamak için yola çıktıklarını belirterek, "Ulusal Hepatit B Eliminasyon Yol Haritası, Hepatit B eliminasyonu için gelişim alanlarının belirlenmesi ve uygulamaların kolaylaştırılması amacıyla fikir önderleri ve ilgili paydaşların aktif katılımıyla hazırlandı." ifadelerini kullandı.

TKAD Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan İdilman, akademisyenler tarafından hazırlanan raporun Sağlık Bakanlığı'nın Türkiye Viral Hepatit Önleme ve Kontrol Programı'nın Hepatit B alanı ile tamamen uyumlu nitelikte olduğunu bildirdi. Raporun, bu programı tamamlar nitelikte olduğunu belirten İdilman, "Biz, bu çalışmada özellikle hepatit B için odaklı bir bakış açısı ve mikro seviyede, stratejilere en çok etki edebilecek, uygulanabilir projeleri ortaya koyarak, hepatit B alanında Bakanlığımızın programına katkı sağlamayı hedefledik." bilgisini verdi. TKAD Yönetim Kurulu Üyesi Sabahattin Kaymakoğlu da, Hepatit B aşısının rutin çocukluk çağı aşı takvimine girmesiyle birlikte 1997 ve sonrasında doğan kişilerin büyük bir kısmının primer aşılamasının tamamlandığını aktararak, şunları kaydetti: "1997 öncesi doğan ve Hepatit B aşısı olmamış kişiler açısından enfeksiyon riski hala var. Ancak, Türkiye'de hepatit alanında en yenilikçi tedavileri başarıyla uyguluyoruz. Bu süreçte hastaların ilaç tedavilerini ve doktor kontrollerini aksatmamaları tedavinin başarısı açısından oldukça kritik.