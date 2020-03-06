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"Ulusal Kadın Çevre Çalıştayı"nın sonuç bildirgesi açıklandı

KONYA HABERLERİ  | 06.03.2020 23:23 | Son Güncelleme

"Ulusal Kadın Çevre Çalıştayı"nın sonuç bildirgesi açıklandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen "Sıfır Atık Projesi"ne destek amacıyla Sürdürülebilir Çevre Derneği (SÜÇEV), Konya Valiliği ile Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi tarafından düzenlenen Ulusal Kadın Çevre Çalıştayı'nın sonuç bildirgesinde, yeni bir çevre ahlakının edinilmesi gerektiği vurgulandı.

Konya'da bir otelde düzenlenen basın toplantısında çalıştayın sonuç bildirgesini açıklayan SÜÇEV Başkanı Ahmet Ziya Gündüz, yaklaşık 300 kişinin katılım sağladığı bir çalıştay düzenlediklerini söyledi.

Sorunların tespiti oturumunda öne çıkan başlıkları sıralayan Gündüz, şöyle konuştu:

"Sıfır atık konusunda kamuoyunda bilinçlendirme ve farkındalığın yeterince sağlanamaması, çevre ahlakı ve tasarruf kültürünün yaygın olmaması. Bu sorunlar ilk sırada yer aldı. Çevre konusundaki mevzuatın yeterli olduğu ancak konunun öneminin kamuoyunda
yeterince anlaşılamaması gibi başlıklar öne çıkmıştır. Bunun yanında reklamların, bireysel
tüketim alışkanlıklarını tetiklemesi ve israfı artırması, tehlikeli ve tıbbi atıkların toplanması,
taşınması ve bertarafı konularındaki uygulamaların yeterince yaygınlaşmamış olması. Atık
toplama, taşıma ve bertaraf sistemlerinin her alana yaygınlaştırılamamış olması ve lisanslı
firma sayısının ihtiyacı karşılayamaması da dikkati çeken diğer sonuçlar olarak kadınlarımız
tarafından belirlenmiştir."

Gündüz, belirlenen bu problemlerin çözümünde kamuoyunun
bilinçlendirilmesi ve farkındalığın artırılması için "Sıfır Atık Eğitim Seferberliği"nin aileden
başlayarak tüm topluma yayılması gerektiğini kaydetti.

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çevre Kadın Konya SÜÇEV Başkanı Ahmet Ziya Gündüz Ulusal Kadın Çevre Çalıştayı

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