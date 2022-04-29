YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Ulusal Kızılay ve Kızılhaç derneklerinin 11. Avrupa Bölgesi Konferansı düzenlendi

Ulusal Kızılay ve Kızılhaç derneklerinin 11. Avrupa Bölgesi Konferansı düzenlendi

29.04.2022 13:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ulusal Kızılay ve Kızılhaç derneklerinin 11. Avrupa Bölgesi Konferansı düzenlendi

Avrupa ve Orta Asya'daki Ulusal Kızılay ve Kızılhaç derneklerinin katılımıyla 4 yılda bir gerçekleştirilen Avrupa Bölgesi Konferansı'nın 11'incisi Gürcistan'da yapıldı.

Türk Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, Tiflis'te 3 gün süren konferansta, Türk Kızılay Genel Başkanı ve IFRC Avrupa ve Orta Asya Başkan Yardımcısı Dr. Kerem Kınık ile Polonya Kızılhaçı Başkan Yardımcısı Jerzy Zaborowski, 3 aydır devam eden ve 5 milyon sivilin ülkeyi terk etmesine sebep olan Rusya-Ukrayna savaşını konuştu.

Savaşın başladığı günden bu yana devam eden yiyecek, barınma, ilaç, hijyen ve temel malzemelerle insani yardımlar hakkında bilgi veren Kınık, dünyada en fazla mülteci ve sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye'de 10 yıldan uzun süredir uygulanan Kızılaykart Programı ve nakit desteğine ilişkin tecrübelerini paylaştı.

Nakit desteğin insani krizlerde hayati öneme sahip olduğunu vurgulayan Kınık, Kızılaykart Programı ile ilgili şu bilgileri verdi:

"Acil durumlara ve insani krizlere hızlı müdahale edebilme noktasında nakit programların son derece önemli olduğunu gözlemliyoruz. Türk Kızılay olarak uzun yıllardır nakit destek programlarını kullanıyor ve uyguluyoruz. Sosyal Uyum Yardımı (SUY), savunmasız gruplara destek sağlayan bir nakit programı ve bugün dünyanın en büyük nakit temelli programı haline gelmiştir. Programımız Kızılaykart aracılığıyla yürütülmektedir. Şu anda 2 milyondan fazla kişiye nakit yoluyla yardım sağladığımızı paylaşmaktan memnuniyet duyuyorum."

- 3 milyon Ukraynalı Polonya'da

Halihazırda Polonya'ya sığınan Ukraynalı savaş mağdurlarının sayısının yaklaşık 3 milyon olduğunu belirten Polonya Kızılhaçı Başkan Yardımcısı Jerzy Zaborowski ise sığınmacıların yiyecek, barınma, giyim gibi temel ihtiyaçlarını karşılama noktasında çalışmalar yürüttüklerini aktardı.

Topluma entegrasyonlarını sağlamak için orta ve uzun vadede programlar uyguladıklarını anlatan Zaborowski, nakit desteğini Polonya'nın tüm bölgelerine yaymak için faaliyetlere başladıklarını, karşılaştıkları en büyük sorunun ise gelen sığınmacılarla ilgili ellerinde hiçbir verinin bulunmaması olduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türk araştırmacılar, tıpta "metaverse" ve "insan modelleri" ile eğitim dönemi başlattıTürk araştırmacılar, tıpta "metaverse" ve "insan modelleri" ile eğitim dönemi başlattı
Antalyaspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam ettiAntalyaspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam etti
Afyonkarahisar'da tıra çarpan hafif ticari araçtaki çocuk öldü, 4 kişi yaralandıAfyonkarahisar'da tıra çarpan hafif ticari araçtaki çocuk öldü, 4 kişi yaralandı

Ankara Namaz Vakitleri 29 Nisan Cuma

İmsak
04:10
Sabah
05:45
Öğle
12:51
İkindi
16:39
Akşam
19:47
Yatsı
21:16
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ciddi hasar bırakıyor: Körlüğe neden olabilir!

Ciddi hasar bırakıyor: Körlüğe neden olabilir!

Damak çatlatan lezzetler ile Ramazan’ın 28. günü iftar menüsü

Damak çatlatan lezzetler ile Ramazan’ın 28. günü iftar menüsü

Çok masraf yapmadan kullanışlı telefon isteyenlere telefonlar

Çok masraf yapmadan kullanışlı telefon isteyenlere telefonlar

Benzine bulanmış tenis topuyla ateşe verip yanmasını izledi!

Benzine bulanmış tenis topuyla ateşe verip yanmasını izledi!

Eski sevgiliden bomba hamle! Gündem oldu

Eski sevgiliden bomba hamle! Gündem oldu

Fotoğrafta nostalji isteyenler için en iyi analog fotoğraf makinesi çeşitleri

Fotoğrafta nostalji isteyenler için en iyi analog fotoğraf makinesi çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.