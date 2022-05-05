YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Ulusal Süt Konseyi çiğ süt tavsiye fiyatını litre başına 7,50 lira olarak belirledi

Ulusal Süt Konseyi çiğ süt tavsiye fiyatını litre başına 7,50 lira olarak belirledi

05.05.2022 18:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ulusal Süt Konseyi çiğ süt tavsiye fiyatını litre başına 7,50 lira olarak belirledi

Ulusal Süt Konseyi, 15 Mayıs 2022'den itibaren geçerli olmak üzere soğutulmuş çiğ süt tavsiye satış fiyatını (çiğ süt destek primi hariç) litre başına 7,50 lira olarak belirledi.

Konseyin internet sitesinde yer alan açıklamada, 18 Mart'ta, 1 Nisan 2022'den itibaren geçerli olmak üzere kalite esaslı soğutulmuş çiğ süt tavsiye satış fiyatının litre fiyatının 5,70 lira olarak belirlendiği hatırlatıldı.

Çiğ süt üretim maliyetinde önemli bir değişiklik olduğunda gelecek süreçte piyasa şartlarına göre tekrar değerlendirme yapılacağı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Soğutulmuş çiğ süt tavsiye satış fiyatında, 2019/64 sayılı Çiğ İnek Sütünün Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliği ile belirlenen A sınıfı çiğ sütün dönemine ait protein ve yağ değerleri baz alınacaktır. Baz alınan yağ ve protein oranlarındaki her bir dizyem (0,1'lik değişim) için ± 10 kuruş fark uygulanacaktır. Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı ile yapılan görüşmelerde 1 Mayıs 2022'den itibaren geçerli olacak Çiğ Süt Priminin litre başına 0,20 lira olacağı bilgisi edinilmiştir."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nden 56 ülkeye kitap bağışıCumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nden 56 ülkeye kitap bağışı
Chedjou, futbolu bıraktıChedjou, futbolu bıraktı
Çorum'da ağıla giren kurtlar 11 küçükbaş hayvanı telef ettiÇorum'da ağıla giren kurtlar 11 küçükbaş hayvanı telef etti

Ankara Namaz Vakitleri 5 Mayıs Perşembe

İmsak
03:59
Sabah
05:37
Öğle
12:50
İkindi
16:41
Akşam
19:53
Yatsı
21:25
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

14 yaşında tecavüze uğramıştı! Şifayı 'tantrik seks' ile buldu

14 yaşında tecavüze uğramıştı! Şifayı 'tantrik seks' ile buldu

Temel Reis gibi ıspanak yemek o hastalığa ilaç gibi geliyor

Temel Reis gibi ıspanak yemek o hastalığa ilaç gibi geliyor

Saçlarına zarar vermeden düzleştirmek isteyenlere...

Saçlarına zarar vermeden düzleştirmek isteyenlere...

Bugün ağzınızdan çıkanlara iki kat dikkat edin!

Bugün ağzınızdan çıkanlara iki kat dikkat edin!

Potansiyelinizi göstermekten çekinmeyin

Potansiyelinizi göstermekten çekinmeyin

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.