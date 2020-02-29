YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. ULUSKON Başkanı Atasoy: “Türkiye oluşabilecek her tehdidin üstesinden gelebilecek kudrete sahiptir”

ULUSKON Başkanı Atasoy: “Türkiye oluşabilecek her tehdidin üstesinden gelebilecek kudrete sahiptir”

İSTANBUL HABERLERİ  | 29.02.2020 19:45 | Son Güncelleme

Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, İdlib’de rejim güçleri tarafından gerçekleştirilen ve 34 askerin şehit olduğu hain saldırıyı kınayarak, her daim Mehmetçiğin yanında olduklarını kaydetti.Başkan Atasoy, yayınladığı mesajında öncelikle başsağlığı dileklerini ileterek, şehitlere Allah’tan rahmet diledi.

Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, İdlib’de rejim güçleri tarafından gerçekleştirilen ve 34 askerin şehit olduğu hain saldırıyı kınayarak, her daim Mehmetçiğin yanında olduklarını kaydetti.
Başkan Atasoy, yayınladığı mesajında öncelikle başsağlığı dileklerini ileterek, şehitlere Allah’tan rahmet diledi. Hain saldırı sonucu 34 askerin şehit olduğunu belirten Başkan Atasoy, “Türkiye’nin sınır içi ve sınır dışında oluşabilecek her tehdidin üstesinden gelecek kudrete sahiptir. Suriye’nin İdlib bölgesinde kahraman askerlerimizin şehit düştüğü haberini aldığımızda yüreklerimiz yandı. Şehadete ulaşan Mehmetçiklerimizin Allah mekanlarını cennet etsin. Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, yakınlarına, şehrimize, milletimize sabır ve baş sağlığı diliyoruz. Gazilerimize acil şifalar diliyoruz.
Şanlı ordumuz, tarihimiz boyunca bulunduğu her yerde huzuru sağladığı gibi bugün de bölgedeki kalıcı ve barışçıl çözümün gerçekleşmesini sağlayacak en büyük güç olmaya devam edecektir. Ülkemizin sınırları içerisinde ve dışarısında kendisine yönelebilecek her türlü tehdidin üstesinden gelebilecek kudrette olduğundan hiç kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İlk kez dondurma yiyen kedinin komik tepkisi İlk kez dondurma yiyen kedinin komik tepkisi
44 yıllık emektar vapur yeniden Boğaz’da44 yıllık emektar vapur yeniden Boğaz’da

En Çok Okunan Yerel Haberler

Belediyeden ’Hoş geldin bebek’ ziyaretleri

Belediyeden ’Hoş geldin bebek’ ziyaretleri

Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçından notlar

Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçından notlar

Bu okulda kantini öğrenciler işletiyor

Bu okulda kantini öğrenciler işletiyor

Başkan Rasim Daşhan: "Halkımın yanındayım"

Başkan Rasim Daşhan: "Halkımın yanındayım"

Tarımsal sulama abonelerinin borcu 1.3 milyar liraya çıkıca elektrikleri kesilmeye başlandı

Tarımsal sulama abonelerinin borcu 1.3 milyar liraya çıkıca elektrikleri kesilmeye başlandı

Okul müdürleri Korona Virüsü hakkında bilgilendirildi

Okul müdürleri Korona Virüsü hakkında bilgilendirildi

İstanbul Namaz Vakitleri 29 Şubat Cumartesi

İmsak
06:08
Sabah
07:33
Öğle
13:22
İkindi
16:28
Akşam
19:01
Yatsı
20:20

İstanbul Nöbetçi Eczaneler29 Şubat Cumartesi

Bülent Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Soydan Eczanesi
Arnavutkoy
Taner Eczanesi
Arnavutkoy
Toki Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kartal’da metruk yapıların yıkımı devam ediyor

Kartal’da metruk yapıların yıkımı devam ediyor

Esenyurtlu minik şefler lezzet yarıştıracak

Esenyurtlu minik şefler lezzet yarıştıracak

İETT’den Büyükçekmece’ye 2 yeni otobüs hattı

İETT’den Büyükçekmece’ye 2 yeni otobüs hattı

Depremin ardından 40 yıllık Avcılar Belediye binası taşınmaya başladı

Depremin ardından 40 yıllık Avcılar Belediye binası taşınmaya başladı

Başkan Yüksel, Kartal’ın muhtarları ile bir araya geldi

Başkan Yüksel, Kartal’ın muhtarları ile bir araya geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.