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ULUSKON’dan Ermenistan’a sert tepki

KOCAELİ HABERLERİ  | 28.09.2020 15:48 | Son Güncelleme

Karadağ sınırında Azerbaycan’a saldıran Ermenistan’a tepki gösteren ULUSKON Başkanı Nezaket Emine Atasoy, “Kafkasya’da barış ve istikrarın en büyük engeli Ermenistan’ın saldırgan tutumudur ve bölgeyi ateşe atacak bu saldırganlıktan derhal vazgeçmelidir” dedi.Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Başkanı Nezaket Emine Atasoy, Karadağ sınırında Azerbaycan’a saldırarak bölgede gerilimin artmasına neden Ermenistan’a tepki gösterdi.

ULUSKON’dan Ermenistan’a sert tepki

Karadağ sınırında Azerbaycan’a saldıran Ermenistan’a tepki gösteren ULUSKON Başkanı Nezaket Emine Atasoy, “Kafkasya’da barış ve istikrarın en büyük engeli Ermenistan’ın saldırgan tutumudur ve bölgeyi ateşe atacak bu saldırganlıktan derhal vazgeçmelidir” dedi.
Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Başkanı Nezaket Emine Atasoy, Karadağ sınırında Azerbaycan’a saldırarak bölgede gerilimin artmasına neden Ermenistan’a tepki gösterdi. Yaptığı açıklamada Ermenistan’ın ateşkes ihlali yaptığını ve bölgedeki barışı engellediğini ifade eden Atasoy, Ermenistan’ı eleştirdi. Ermenistan’ın saldırgan tutumunu terk etmesi gerektiğini vurgulayan Atasoy, Azerbaycan’ın yanlarında olduklarını söyledi.
“İşgalci Ermenistan ateşkes ihlaliyle Azerbaycan’a saldırmış ve yine bir provokasyon peşinde olduğunu göstermiştir” ifadelerine yer veren Atasoy, “Kafkasya’da barış ve istikrarın en büyük engeli Ermenistan’ın saldırgan tutumudur ve bölgeyi ateşe atacak bu saldırganlıktan derhal vazgeçmelidir. Toprak bütünlüğünü koruma mücadelesinde maddi ve manevi, sonuna kadar Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin yanında olacağız. Ermenistan’ın bu alçak saldırısını şiddetle kınıyoruz” dedi.

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