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  4. ULUSKON’dan Fas Krallığı Büyükelçisine ziyaret

ULUSKON’dan Fas Krallığı Büyükelçisine ziyaret

İSTANBUL HABERLERİ  | 07.01.2020 11:47 | Son Güncelleme

Fas Krallığı Büyükelçisi Mohammed Ali Lazreqreq, ULUSKON Başkanı Nezaket Emine Atasoy’u kabul etti.Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Başkanı Nezaket Emine Atasoy, Fas Krallığı Büyükelçisi Mohammed Ali Lazreqreq ile bir araya geldi.

ULUSKON’dan Fas Krallığı Büyükelçisine ziyaret

Fas Krallığı Büyükelçisi Mohammed Ali Lazreqreq, ULUSKON Başkanı Nezaket Emine Atasoy’u kabul etti.
Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Başkanı Nezaket Emine Atasoy, Fas Krallığı Büyükelçisi Mohammed Ali Lazreqreq ile bir araya geldi. Elçilik binasında gerçekleşen görüşmede iki ülke dostluğunun çok eskiye dayandığı vurgulandı. ULUSKON’un Fas’ta her yıl düzenlenen ekonomi zirvesine daimi üye olması kararı alındı. Fas’ta faaliyet gösteren Türk firmalarının sayısının artırılması için birlikte çalışılması ve ortak projelere imza atılması kararlaştırıldı. İnşaat, ticaret, tekstil ve hazır giyim alanında gerçekleştirilen yatırımların yapılacak ortak çalışmalarla güçlendirileceğinin altı çizildi. Ziyarette konuşan Başkan Atasoy, “2020 yılında Fas ve Türkiye arasında, her sektörde iş birliğimizi çok önemsiyoruz. İhracat ve ithalatımızı karşılıklı olarak arttırmayı hedefliyoruz” dedi.
ULUSKON Başkanı Nezaket Emine Atasoy, Fas Krallığı Büyükelçisi Mohammed Ali Lazreqreq’e plaket hediye etti.

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