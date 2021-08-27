Uluslararası 30 Ağustos Zafer Kupası Açık Yelken Yarışları, yarın İzmir'de yapılacak

Uluslararası 30 Ağustos Zafer Kupası Açık Yelken Yarışları, yarın İzmir'in Selçuk ilçesinde gerçekleştirilecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Yelken Federasyonu tarafından Pamucak Sahili'nde ilk kez düzenlenecek organizasyona, Selçuk Belediyesi ev sahipliği yapacak.

120 sporcunun katılacağı ve üç gün sürecek yarışların sonunda ödül töreni düzenlenecek.

