Trabzon'da, Uluslararası 5. Yoğun Bakım Enfeksiyonları Sempozyumu düzenlendi.

Enfeksiyon Hastalıklarından Korunma ve Savaşım Derneği tarafından kentte bir otelde düzenlenen sempozyuma katılan Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe, yoğun bakım enfeksiyonlarının önlenmesinde yoğun bakımların akılcı kullanımının önem arz ettiğini vurguladı. Meşe, Türkiye'nin Avrupa'da kişi başına en çok yoğun bakım yatağı düşen ülke olmasına rağmen hala zaman zaman hastaların yoğun bakım yatağı bulmakta zorlandığını belirterek "Bunun en önemli sebeplerinden birisi maalesef yoğun bakımların akılcı kullanılmaması, hastaların çok uzun süre, hatta bazen hayat beklentisi olmayan hastaların dahi destekle çok uzun süre yaşaması. Bu hastalar olduğu, hastaların hastanede kalış süreleri uzadığı sürece maalesef yoğun bakım enfeksiyonlarını kontrol etmek mümkün olmuyor." ifadelerini kullandı.

Hastaların yoğun bakımda yatış süresi uzadıkça enfeksiyon riskinin arttığını vurgulayan Meşe, "Enfeksiyonlar arttıkça da hastaların yatış süresi uzuyor. Böyle bir kısır döngüde bir süre sonra bu kadar çok yoğun bakım yatağına sahip bir ülke olarak yoğun bakım yatağı bulmak da zaman zaman zorlaşıyor." ifadesini kullandı.