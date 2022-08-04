Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde onur ödüllerinin sahipleri belirlendi

Adana Büyükşehir Belediyesince 12-18 Eylül'de gerçekleştirilecek 29. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde onur ödülleri, oyuncular Müjdat Gezen ve Hale Soygazi'ye verilecek.

Festival komitesinden yapılan açıklamaya göre, bu yıl verilecek onur ödüllerinin sahipleri belirlendi.

Ödüller, oyuncular Müjdat Gezen ve Hale Soygazi'ye festivalde takdim edilecek.

Festivalin yürütme kurulu başkanlığını Menderes Samancılar'ın üstlendiği festivalde bu yıl, "Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması", "Belgesel Film Yarışması", "Uluslararası Kısa Film Yarışması", "Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışması" ve "Adana Kısa Film Yarışması" düzenlenecek.

Festival kapsamında dünya sinemasından seçkiler, özel gösterim bölümleri, belgesel gösterimleri, söyleşiler, atölye çalışmaları, sinema sempozyumu ve sergiler de yer alacak.



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