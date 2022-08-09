Uluslararası Adana Lezzet Festivali 7-9 Ekim'de düzenlenecek

Adana Valiliği tarafından bu yıl 6. kez düzenlenecek Uluslararası Adana Lezzet Festivali 7-9 Ekim'de gerçekleştirilecek.
Vali Süleyman Elban, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gönüllere taht kuran güzellikleriyle her daim bir numara olan Adana, lezzette de '01' numara. Adana'mızın tadına doyulmaz lezzetlerinin yer aldığı 6. Uluslararası Adana Lezzet Festivali'miz bu sene 7-8-9 Ekim'de. Bu tarihlerde rotanız Adana olsun." ifadesini kullandı.
Festival, Merkez Park'ta organize edilecek.
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