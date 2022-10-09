Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde şefler yarıştı

Uluslararası Adana Lezzet Festivali kapsamında düzenlenen liseli ve çalışan genç şefler yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Adana Valiliğinin ev sahipliğinde, Büyükşehir ve ilçe belediyeleri ile çeşitli kurum ve kuruluşların iş birliğinde Merkez Park'ta gerçekleştirilen festivalde, genç şefler hünerlerini sergiledi.

Yarışmaya katılan 9 kişi, hazırladıkları yemeği jürinin beğenisine sundu.

"Liseli Genç Şefler" yarışmasında Seyhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Zeynep Yılmaz, "Çalışan Genç Şefler" yarışmasında ise Kaan Avluklu birinci oldu.

Yarışmada dereceye girenlere ödülleri törenle verildi.

