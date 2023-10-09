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Uluslararası Adana Lezzet Festivali'ne 923 bin kişi katıldı

09.10.2023 13:58 | Son Güncelleme:
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Adana'da bu yıl 7'ncisi 6-8 Ekim'de düzenlenen Uluslararası Adana Lezzet Festivali'ne 923 bin kişi katıldı.

Valilik yetkililerinden alınan bilgiye göre, Adana Valiliğinin himayesinde, Büyükşehir Belediyesi, 4 merkez ilçe belediyesi ve odaların desteğiyle düzenlenen festivalde 600 bin şiş kebap ve ciğer ile 500 bin şişe şalgam tüketildi.

923 bin kişinin katıldığı festival kapsamında kentteki tüm oteller tam doluluk oranına ulaştı, konaklama imkanı bulamayanlar çevre illere yönlendirildi.

Adana'nın da etkilendiği Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremler nedeniyle su ve havai fişek gösterileri ile konserlerin bu yıl gerçekleştirilmediği festival, afeti yaşayan esnaf için de "nefes alma" şansı doğurdu.

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Anahtar Kelimeler:
Adana festival

Adana Namaz Vakitleri 9 Ekim Pazartesi

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Adana Nöbetçi Eczaneler 9 Ekim Pazartesi

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