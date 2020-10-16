Uluslararası Afetlerin Azaltılması Günü konferansı online olarak gerçekleşti

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Afet ve Acil Durum Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından ’Uluslararası Afetlerin Azaltılması Günü’ kapsamında düzenlenen konferans, online olarak gerçekleşti.

Konferansa, ADÜ ve farklı üniversitelerden öğretim elemanları, idari personel ve öğrenciler ile arama-kurtarma dernek üyeleri katıldı. ADÜ Afet ve Acil Durum Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Emine Gerçek Öter, afet risk ve kriz yönetimi kapsamında Merkez bünyesinde ADÜ Arama ve Kurtarma Ekibi ve Psiko-Sosyal Destek Hizmet ekibinin kurulduğunu belirtti. Merkezin AD-AFAM projesi kapsamında ADÜ destek elemanlarına yönelik olarak yangın, tahliye, arama ve kurtarma ve ilkyardım eğitimlerinin düzenleneceğini söyleyen Doç. Dr. Öter, Prof. Dr. Zerrin Toprak Karaman’a konuşmacı olarak katılımından dolayı teşekkür etti.

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Afet Yönetimi Ana Bilim Dalı Başkanı ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Zerrin Toprak Karaman, “Afetlerde Erken Uyarı ve Kamu Yönetiminin Toplumu İkna Kapasitesi” konusunda gerçekleştirdiği sunumunda, afet, erken uyarı ve ikna kavramlarını açıkladı.