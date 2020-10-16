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Uluslararası Afetlerin Azaltılması Günü konferansı online olarak gerçekleşti

AYDIN HABERLERİ  | 16.10.2020 08:56 | Son Güncelleme

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Afet ve Acil Durum Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından ’Uluslararası Afetlerin Azaltılması Günü’ kapsamında düzenlenen konferans, online olarak gerçekleşti.Konferansa, ADÜ ve farklı üniversitelerden öğretim elemanları, idari personel ve öğrenciler ile arama-kurtarma dernek üyeleri katıldı.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Afet ve Acil Durum Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından ’Uluslararası Afetlerin Azaltılması Günü’ kapsamında düzenlenen konferans, online olarak gerçekleşti.

Konferansa, ADÜ ve farklı üniversitelerden öğretim elemanları, idari personel ve öğrenciler ile arama-kurtarma dernek üyeleri katıldı. ADÜ Afet ve Acil Durum Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Emine Gerçek Öter, afet risk ve kriz yönetimi kapsamında Merkez bünyesinde ADÜ Arama ve Kurtarma Ekibi ve Psiko-Sosyal Destek Hizmet ekibinin kurulduğunu belirtti. Merkezin AD-AFAM projesi kapsamında ADÜ destek elemanlarına yönelik olarak yangın, tahliye, arama ve kurtarma ve ilkyardım eğitimlerinin düzenleneceğini söyleyen Doç. Dr. Öter, Prof. Dr. Zerrin Toprak Karaman’a konuşmacı olarak katılımından dolayı teşekkür etti.

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Afet Yönetimi Ana Bilim Dalı Başkanı ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Zerrin Toprak Karaman, “Afetlerde Erken Uyarı ve Kamu Yönetiminin Toplumu İkna Kapasitesi” konusunda gerçekleştirdiği sunumunda, afet, erken uyarı ve ikna kavramlarını açıkladı.

Erken uyarıyı, ilgilileri önceden çeşitli yöntemlerle bilgilendirerek ‘farkındalık’ oluşturmak ve kendilerini tehlikeli bir durumdan kurtaracak zamanı kazandırmak şeklinde tanımlayan Karaman, ülkemizde ve dünyada yaşanan afetlerle ilgili erken uyarı konusundaki başarı ve başarısızlıkları açıkladı.

İkna unsurlarından bazılarının afet yönetiminde halkın iknası ile ilgisi olabileceğini belirten Prof. Dr. Karaman, afetlerde iknada, ’nerede duracağını bilme tekniği, çünkü kelimesini iyi kullanma, yetkiyi kullanma, sosyal kanıt, ortak ilgi alanı oluşturma, kıtlık, ilgi çekici unsurlar/görseller kullanma’ gibi unsurların kullanılmasının kamu yönetiminin toplumu ikna etmesinde başarıyı sağlayacağını vurguladı.

Prof. Dr. Zerrin Toprak Karaman, Cumhurbaşkanlığı Politika Kurullarından afet yönetimi ile ilişkili olan kurulları ve önemini açıklamasının ardından katılımcıların sorularını cevaplayarak sunumuna son verdi. Program Doç. Dr. Emine Gerçek Öter’in, Prof. Dr. Zerrin Toprak Karaman’a, katılımcılara ve konferansın düzenlemesine katkı sunan ADÜ Afet ve Acil Durum Uygulama ve Araştırma Merkez Müdür Yardımcılarına ve Merkez Yönetim Kurulu Üyelerine teşekkür etmesi ile son buldu.

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