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Uluslararası Antalya Gitar Festivaline doğru

ANTALYA HABERLERİ  | 15.11.2020 10:35 | Son Güncelleme

9.Uluslararası Antalya Gitar Festivali bu yıl pandemi koşullarında yapılıyor.

9.Uluslararası Antalya Gitar Festivali bu yıl pandemi koşullarında yapılıyor. Festival, pandemi sürecinde sosyal mesafe dikkate alınarak tekrar düzenlenen Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.
Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde
Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin ODTÜ Antalya Mezunlar Derneği’yle birlikte düzenlendiği Uluslararası Antalya Gitar Festivali 9’uncu yaşına girdi. Muratpaşa Belediyesi’nin 19-21 Kasım tarihlerinde 9’uncusu gerçekleştireceği Uluslararası Antalya Gitar Festivali’yle Kamil Erdem, Özcan Dal, Alper Es, Orçun Terzioğlu, Semih Sarıhan ve Ricardo Moyano sanatseverlerle buluşacak. Muratpaşa Belediyesi Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek konserler ücretsiz olacak.
Kanneci yönetiminde
Genel Sanat yönetmenliğini Ahmet Kanneci’nin yaptığı festival, bu sene Kamil Erdem’in sahne alacağı açılış konseriyle başlayacak. Konser 19 Kasım Perşembe saat 20.00’de Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Festivalin 2’nci gününde Türkülerimiz ve Tango konseptiyle, Özcan Dal, Alper Es, Orçun Terzioğlu ve Semih Sarıhan sahnede olacak.
Festivalin kapanış konserinde Akademik çalışmalarını Madrid Kraliyet Konservatuarı’nda Büyük Onur Ödülü ile tamamlayan ve oda müziği dersleri vermek üzere düzenli olarak Avrupa’ya davet edilen Arjantinli Ricardo Moyano sahne alacak.
Salonda olmak için randevu alın
Konserlere katılmak ve koltuk numarası almak isteyen sanatseverlerin 444 80 07 nolu telefonu arayarak kayıt yaptırmaları gerekiyor. Pandemi koşulları nedeniyle sosyal mesafe kurallarına göre oturma düzeni oluşturulan konserleri sınırlı sayıda sanatsever takip edebilecek.

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