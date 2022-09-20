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Uluslararası Baja Troia Türkiye'nin tanıtım toplantısı yarın yapılacak

20.09.2022 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uluslararası Baja Troia Türkiye'nin tanıtım toplantısı yarın yapılacak

Çanakkale'de düzenlenecek, Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) tarafından Avrupa Cross-Country Baja Kupası aday yarış statüsüne alınan Uluslararası Baja Troia Türkiye'nin tanıtım toplantısı yarın yapılacak.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Off-Road Kulübü (İSOFF) tarafından Doğu Avrupa Off-Road Serisi'nin bir ayağı olarak organize edilen yarışın startı, 22 Eylül Perşembe günü Çanakkale'de Truva Atı'nın önünden verilecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) destekleriyle düzenlenen organizasyona Çanakkale Valiliği ve Çanakkale Belediyesi de destek veriyor.

Organizasyon ile ilgili bütün hazırlıkların tamamlandığı belirtilirken, Uluslararası Baja Troia Türkiye'nin tanıtım toplantısı yarın saat 14.00'te yapılacak.

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