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Uluslararası Beypazarı ve Yöresi Tarım, Kültür, Turizm ve Tarih Festivali başladı

10.06.2022 17:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Festivalde Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin dedesinin kabrinin bulunduğu Hırkatepe köyünde dua edildi

Beypazarı ilçesinde 26. Uluslararası Beypazarı ve Yöresi Tarım, Kültür, Turizm ve Tarih Festivali başladı.

Osman Gazi'nin dedesinin kabrinin bulunduğu Hırkatepe köyünde düzenlenen festivale eski TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Cemil Çiçek, Ankara Milletvekili Hacı Filiz, Senegal Büyükelçisi Cheilch Gueye, KKTC'den Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Beyazıt Yumuk, Beypazarı Kaymakamı Oktar Erdoğan, Belediye Başkanı Tuncer Kaplan ve vatandaşlar katıldı.

Belediye Başkanı Kaplan, 26.'sını düzenledikleri festivalin ilçeye hayırlar getirmesini dileyerek etkinliğe gelenleri selamladı.

Daha sonra türbe mevkisinde toplanan davetliler, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Ankara Büyükşehir Belediyesinin mehteran takımı eşliğinde, köye kadar yürüdü.

Köy meydanında kurulan otağ çadırı önünde Çiçek ve Büyükelçisi Gueye, peştamal kuşanıp demir dövdü.

Mehteran takımı da burada çeşitli marşları seslendirdi, Ankara Seğmen Kulübü üyeleri de sinsin ateşinin çevresinde "sinsin" oyunu oynadı.

3 gün sürecek festival kapsamında Bankalar ile Milli Egemenlik caddeleri üzerine stantlar, Hanlar Önü Meydanı'nda ve Alaettin Sokağı'nda birer sahne kuruldu.

Festival boyunca çeşitli sanatçılar konser verecek.

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