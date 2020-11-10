’Uluslararası Buluş Fuarı’nda OMÜ’ye ödül

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, 5. İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı’nda (ISIF 2020) ödül almaya hak kazanan akademisyenleri ağırlayarak tebrik etti. OMÜ Teknoloji Transfer Ofisi aracılığıyla katılım sağlanan ISIF’20’nin çevrimiçi gerçekleşen ödül töreninde; OMÜ Mühendislik Fakültesi öğretim üyeleri Doç. Dr. Mevlüt Gürbüz, Prof. Dr. Hakan Özcan, Dr. Öğr. Üyesi Murat Kapusuz “Yakıt Özelliklerinin Geliştirilmesinde Kullanılacak Fotokatalitik Kapsül” buluşuyla altın madalya; Doç. Dr. Sevim Alışır ile yüksek lisans öğrencisi Kübra Ökmen Atık “Alüminyum Teneke Kutulardan ?-Alümina (?-Al2o3) Elde Etme Yöntemi ve Bu Yöntemle Elde Edilen ?-Alümina” buluşuyla gümüş madalya, Tıp Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Abdülkadir Bakay “Cerrahi Diseksiyon Aparatında Kullanılan İletken Olmayan Saydam Kılıfı” buluşuyla gümüş madalya, Tıp Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Ertuğrul Can “Bir Amniyon Zarı Transplantasyonu Sistemi” buluşuyla bronz madalya ve Mühendislik Fakültesi öğretim üyeleri Doç. Dr. Kemal Yıldızlı ile Arş. Gör. Erkan Öztürk “CNC Torna Tezgâhları için Akıllı Kesici Takım Modülü” buluşuyla bronz madalya ödülünün sahibi oldu.

“Genç, araştıran ve üreten beyinlere ihtiyacımız var”

ARGE çalışmaları noktasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi gelişen, üreten ve topluma yarar sağlayan bir üniversite olduğunu dile getiren Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, “Üniversite olarak üstlendiğimiz misyon son derece önemli ve değerli. Bu görev ülkemiz ile ilgili olan genel algıya değiştirebilir. Yarım asrı yaklaşmış bir üniversite olarak genç, araştıran ve üreten beyinlere çok ihtiyacımız var. AR-GE çalışmalarında Üniversite çalışanlarına elimizden gelen desteği vereceğiz. Bundan sonraki en büyük hedefimiz paydaşlarımızla ortak çalışarak daha büyük başarılar elde etmek olacaktır” dedi.

“Patentimiz olmadan sanayimizin dünyada söz sahibi olamaz”

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fehmi Yazıcı ise, “Patent konusunda şu anda olduğumuz noktayı 10 yıl önce tahmin edemezdik. Ürettiğimiz ürünlerin patenti olmadan bizim sanayimizin dünyada söz sahibi olması pek mümkün değildir. Var olan düşünce yapımızı değiştirerek, yeniliklere açık, okuyan, araştıran ve üreten bir nesille ancak ülkemizi ve üniversitemizi daha ileriye taşımamız mümkündür" diye konuştu.

Alınan teşekkür belgesi ve madalyaları Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, katılımcılara takdim etti. Tören, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.

