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Uluslararası Bursa Festivali'nde Boşnak şarkıcı Armin Muzaferija konser verdi

16.08.2021 23:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uluslararası Bursa Festivali'nde Boşnak şarkıcı Armin Muzaferija konser verdi

Boşnak şarkıcı Armin Muzaferija, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uzun bir aradan sonra Bursa'da konser verdi.

Katıldığı birçok ulusal ve uluslararası yarışmada derecesi bulunan Bosnalı şarkıcı, ​​​​​​​Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu'nda sevenleriyle bir araya geldi.

Muzaferija gecede, Balkan ezgilerinin yanı sıra Türkçe şarkılar seslendirdi.

İzleyicilerin isteğiyle Armin Muzaferija ayağa kalkarak Çanakkale Türküsü'nü söyledi. Müzikseverlerin de eşlik ettiği türkü, ayakta alkışlandı.

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