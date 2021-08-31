Uluslararası Bursa Festivali'nde Ebru Gündeş sahne aldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından bu yıl 59'uncusu düzenlenen Uluslararası Bursa Festivali'nde sanatçı Ebru Gündeş konser verdi.

Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu'nda düzenlenen etkinliğe ilgi gösteren Bursalı müzikseverler, konser öncesinde uzun kuyruklar oluşturdu.

Ebru Gündeş ,"Teşekkür Ederim", "Kızıl Mavi" ve "Demir Attım Yalnızlığa" gibi sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte söyledi.

Dans grubuyla sahne alan Gündeş, konser sonunda Bursalı müzikseverler tarafından uzun süre alkışlandı.



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