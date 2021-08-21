"Uluslararası Bursa Festivali"'nde şarkıcı Ziynet Sali sahneye çıktı

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı tarafından bu yıl 59'uncusu düzenlenen "Uluslararası Bursa Festivali"'nde şarkıcı Ziynet Sali konser verdi.
Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen konsere, müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.
Sali, "Kalbim tatilde", "Bana da söyle", "Yağmur" ve "Çeyrek gönül" gibi şarkılarını, sevenleri ile birlikte seslendirdi.
Gecenin sonunda Sali'nin performansı müzikseverler tarafından uzun süre alkışlandı.
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