"Uluslararası Bursa Festivali"nde Sibel Can sahne aldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından bu yıl 60'ıncısı düzenlenen " Uluslararası Bursa Festivali"nde şarkıcı Sibel Can sahne aldı.

Reşat Oyal Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen konser öncesinde müzikseverler uzun kuyruklar oluşturdu.

Sahneye çıkan Sibel Can, "Kış Masalı", "Lale Devri", "Şimdi Uzaklardasın" ve "Hayat" gibi şarkılarını seslendirdi.

Konser sonunda Sibel Can ve orkestrasının performansı müzikseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

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