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Uluslararası Edirne Motosiklet Festivali, Kovid-19 tedbirleri kapsamında iptal edildi

EDİRNE HABERLERİ  | 25.08.2020 12:31 | Son Güncelleme

Uluslararası Edirne Motosiklet Festivali, Kovid-19 tedbirleri kapsamında iptal edildi

EDİRNE (AA) - 6. Uluslararası Edirne Motosiklet Festivali'nin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında iptal edildiği bildirildi.

Adrianopoli Motosiklet Kulübü Başkanı Mehmet Ramiz Nevrekop, yaptığı yazılı açıklamada, 28-30 Ağustos tarihlerinde planlanan festivalin halk sağlığı göz önünde bulundurularak kurumlarla görüşmeler sonrası iptal edildiğini belirtti.

Salgınla mücadelede kulüp olarak gereken farkındalık çalışmalarını yaptıklarını aktaran Nevrekop, şunları kaydetti:

"Adına festival dediğimiz ama bu sene festivalden daha çok biz bize bir sohbet kampı olacak etkinliğimiz hiçbir dostumuzun sağlığından önemli değil. Edirne'mizi bugüne dek en iyi şekilde temsil eden ve temsil etmeye de devam edecek olan Adrianapoli Motosiklet Kulübü'müz sadece festival dönemimizde değil her daim tüm camiamızın ve Edirne'mize teker döndüren her bir motosiklet kullanıcısının her anlamda sonuna dek yanındadır."

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