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Uluslararası Fuar Merkezi Cuma namazlarına ev sahipliği yapacak

KOCAELİ HABERLERİ  | 16.12.2020 14:16 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezini Cuma namazları için vatandaşların kullanımına sunuyor.Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait Uluslararası Fuar Merkezi, Cuma namazları için ibadete uygun hale getiriliyor.

Uluslararası Fuar Merkezi Cuma namazlarına ev sahipliği yapacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezini Cuma namazları için vatandaşların kullanımına sunuyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait Uluslararası Fuar Merkezi, Cuma namazları için ibadete uygun hale getiriliyor. Yağışlı Cuma vakitlerinde, vatandaşlar namazlarını kapalı alanı geniş olan ve sosyal mesafenin rahat bir şekilde uygulanabileceği fuar alanında kılabilecek. İlk Cuma namazının 18 Aralık günü kılınacağı Fuar Merkezi’nde, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından hummalı bir çalışma yürütülüyor. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Cuma Namazına yetiştirilecek olan hazırlık çalışmalarını yerinde inceledi.
İbadet edilebilmesi için hazırlıkları yapılan fuar alanı Cuma vakitlerinde, Kocaeli İl Müftülüğünün kullanımına sunulacak. İlk namazın 18 Aralık Cuma günü kılınacağı fuar merkezinde görevli imam ve müezzin bulunacak.

Uluslararası Fuar Merkezi Cuma namazlarına ev sahipliği yapacak

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Kocaeli Namaz Vakitleri 16 Aralık Çarşamba

İmsak
06:39
Sabah
08:11
Öğle
13:01
İkindi
15:20
Akşam
17:41
Yatsı
19:07

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler16 Aralık Çarşamba

Şen Eczanesi
Cayirova
Osmangazi Eczanesi
Darica
Kuruçeşme Merkez Eczanesi
Izmit
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Karamursel
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Izmit
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