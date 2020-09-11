Uluslararası GastroAntep Festivali başladı

GAZİANTEP (AA) - Uluslararası GastroAntep Festivali, yöresel lezzetlerin hazırlanmasının yanı sıra Antep fıstığı hasadı ve şire yapımıyla başladı.

Valilik koordinasyonunda, Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep'i Geliştirme Vakfı (GAGEV) ve İpek Yolu Kalkınma Ajansı (İKA) iş birliğinde düzenlenen 3'üncü Uluslararası GastroAntep Festivali için Batalhöyük Kafe'de tören düzenlendi.

Ünlü şef ve gurmelerin de katıldığı festival, Antep fıstığı hasadı ve şire yapımıyla başladı.

Gaziantep Valisi Davut Gül, açılıştaki konuşmasında, kentin bereketli topraklara ev sahipliği yaptığını belirterek, "Geçen yıl çok daha büyük bir festival oldu. Bu yıl pandemiden dolayı dijital ortamda vatandaşlarımızla buluşuyoruz. Burada bugün hasat programı var. Biraz önce fıstık hasadımızı yaptık, ardından da şireye geçtik." dedi.

Başta Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür eden Gül, "Aslolan sürdürebilirliği sağlamak. Bu yönde de yoğun gayret gösteriyoruz." diye konuştu.

Fatma Şahin de kentin büyük bir hikaye ve kültürü olduğunu ifade ederek, şunları söyledi: