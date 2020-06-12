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Uluslararası Göç Filmleri Festivali

KARABÜK HABERLERİ  | 12.06.2020 11:48 | Son Güncelleme

Karabük Göç İdaresi Müdürü Osman Dorkaç, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından Gaziantep’te yapılması planlanan korona virüs (Covid-19) nedeniyle online platformda yapılacak Uluslararası Göç Filmleri Festivali’ni vatandaşların Migration FF üzerinden takip edebileceklerini bildirdi.Dorkaç, "Göç ve Medeniyet" temalı 50’den fazla filmin gösterileceğini söyledi.Festivalin 14-21 Haziran tarihlerinde milyonlarca göçmene kucak açan Türkiye‘nin ev sahipliğinde gerçekleştirileceğini ifade eden Dorkaç, "Yerli ve yabancı yüzlerce sinemacı, basın mensubu, sivil toplum kuruluşlarından katılımcılar ve akademisyenleri ağırlayacak olan festival Covid-19 tedbirleri sebebiyle online platformda yapılacak.

Uluslararası Göç Filmleri Festivali

Karabük Göç İdaresi Müdürü Osman Dorkaç, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından Gaziantep’te yapılması planlanan korona virüs (Covid-19) nedeniyle online platformda yapılacak Uluslararası Göç Filmleri Festivali’ni vatandaşların Migration FF üzerinden takip edebileceklerini bildirdi.
Dorkaç, "Göç ve Medeniyet" temalı 50’den fazla filmin gösterileceğini söyledi.
Festivalin 14-21 Haziran tarihlerinde milyonlarca göçmene kucak açan Türkiye‘nin ev sahipliğinde gerçekleştirileceğini ifade eden Dorkaç, "Yerli ve yabancı yüzlerce sinemacı, basın mensubu, sivil toplum kuruluşlarından katılımcılar ve akademisyenleri ağırlayacak olan festival Covid-19 tedbirleri sebebiyle online platformda yapılacak. Uluslararası Göç Filmleri Festivali herkesi, insanlığın ortak kaderi göçün; medeniyete katkılarını, toplumlar arası kültürel etkilerini ve uyum süreçlerini yeniden anlamaya değerlendirmeye davet edecek. İnsanlığın gündeminden düşmeyen göç olgusuna ayna tutacak festivali online platformda tüm halkımız Migration FF üzerinden takip edebilir" dedi.

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