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  4. "Uluslararası Göç Filmleri Festivali" nisanda Gaziantep'te gerçekleştirilecek

"Uluslararası Göç Filmleri Festivali" nisanda Gaziantep'te gerçekleştirilecek

İSTANBUL HABERLERİ  | 03.03.2020 18:16 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen festival, sinema üzerinden göç ve göçmen meselesi hakkında farkındalık oluşturmayı hedefliyor

İSTANBUL (AA) - Dünyanın en geniş katılımlı tematik film festivali olma hedefiyle bu yıl ilki düzenlenen "Uluslararası Göç Filmleri Festivali", 18-22 Nisan arasında Gaziantep'te sinemaseverlerle buluşacak.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen ve Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle gerçekleştirilecek festivalde, 50'nin üzerinde filmin gösterimi yapılacak.

Sinema dünyasından, sivil toplum kuruluşlarından ve konuyla ilgili akademisyenlerden yerli ve yabancı 500'ün üzerinde katılımcıyı ağırlamayı planlayan festival, sinema üzerinden göç ve göçmen meselesi hakkında farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

Festival kapsamında ayrıca "göç" ve "medeniyet" temalı filmler olmak üzere iki kategoride yarışma düzenlenecek. "Uluslararası Uzun Metraj" ve "Uluslararası Kısa Metraj" yarışmaları sonunda üç ayrı ödül verilecek.

Mültecilerin adaptasyon süreçlerini ele alan filmlerin yer alacağı festivalde, panellerin yanı sıra konserler ve çalıştaylar da düzenlenecek.

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Anahtar Kelimeler:
Uluslararası Göç Filmleri Festivali

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