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  4. Uluslararası Göç ve Mülteci Derneği Başkanı Yılmaz Edirne'de incelemede bulundu:

Uluslararası Göç ve Mülteci Derneği Başkanı Yılmaz Edirne'de incelemede bulundu:

EDİRNE HABERLERİ  | 02.03.2020 14:09 | Son Güncelleme

"Türkiye, Avrupa Birliği ülkelerinin sahip olduğu imkanlara sahip olmamasına rağmen nüfusunun yüzde 5'i oranında mülteciyi ülkesinde misafir ederek insani sorumluğunu yerine getirmektedir. Bu insani sorumluluğa bütün ülkelerin destek olması gerekmektedir"

EDİRNE (AA) - Uluslararası Göç ve Mülteci Derneği (IMRA) Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Emine Sare Aydın Yılmaz, Türkiye'nin, Avrupa'nın tampon bölgesi olmadığını belirterek, Avrupa Birliği ülkelerinin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini söyledi.

IMRA Başkanı Yılmaz, düzensiz göçmenlerin Yunanistan'a geçmek için akın ettiği Edirne'ye gelerek incelemede bulundu.

Yılmaz, Pazarkule Sınır Kapısı önünde kurulan kontrol noktasında yaptığı basın açıklamasında, büyük bir insanlık kriziyle karşı karşıya kalındığını ifade etti.

Avrupa Birliği'nin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmediğini vurgulayan Yılmaz, "İdlib'de yüz binlerce sığınmacı savaştan kaçıyor. Avrupa kapılarında binlerce insan bekliyor. Demokrasinin ve medeniyetin ana vatanı olmakla övünen bir ülkenin polisleri, yardım eli yerine plastik mermi ve gaz bombası uzatıyor." dedi.

Türkiye'nin yıllardır gündeme getirdiği "Güvenli Bölge kurulması gerekliliği"nin bir kez daha ortaya çıktığını belirten Yılmaz, Avrupa'nın Lizbon Anlaşması ve Cenevre Anlaşması'nın hükümlerine uyması gerektiğini kaydetti.

- "Sığınmacıların güvenli geçişine izin verin"

"Türkiye, Avrupa'nın tampon bölgesi değildir" diyen Yılmaz, şöyle devam etti:

"Türkiye, Avrupa Birliği ülkelerinin sahip olduğu imkanlara sahip olmamasına rağmen nüfusunun yüzde 5'i oranında mülteciyi ülkesinde misafir ederek insani sorumluğunu yerine getirmektedir. Bu insani sorumluluğa bütün ülkelerin destek olması gerekmektedir. Türkiye milyonlarca sığınmacıya, ilk gün nasıl kucak açmışsa bugün de kucak açmaya devam etmektedir. Türkiye, dün, milyonlarca mazlumu katliamlardan korumak için nasıl vatan evlatlarını şehit vermişse, bugün de bu sorumluluğu vazife edinmektedir." ifadelerini kullandı.

Devleti ve milletiyle, mazlumlarla ekmeğini her zaman bölüşen Türkiye'nin gösterdiği hassasiyeti, Avrupa ülkeleri başta olmak üzere bütün dünya ülkelerinin de göstermesi gerektiğini vurgulayan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Mazlumların sesini tüm dünyanın duyması gerek. Mazlumların sessiz çığlığını duyun, Avrupa'yı Avrupa yapan değerleri yaşatın, yasalarınızı uygulayın, sığınmacıların güvenli geçişine izin verin. Bütün dünya milletlerine sesleniyoruz. Liderlerinize gerekli çağrıyı yapın. Sığınmacı ve mültecilerle dayanışma içerisinde olun. İnsanlara, insanlık onuruna yakışır muamele yapılmasını sağlayın. Unutmayın, zulme karşı sessiz kalan, dilsiz şeytandır."

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