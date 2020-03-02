Uluslararası Göç ve Mülteci Derneği Başkanı Yılmaz Edirne'de incelemede bulundu:

EDİRNE (AA) - Uluslararası Göç ve Mülteci Derneği (IMRA) Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Emine Sare Aydın Yılmaz, Türkiye'nin, Avrupa'nın tampon bölgesi olmadığını belirterek, Avrupa Birliği ülkelerinin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini söyledi.

IMRA Başkanı Yılmaz, düzensiz göçmenlerin Yunanistan'a geçmek için akın ettiği Edirne'ye gelerek incelemede bulundu.

Yılmaz, Pazarkule Sınır Kapısı önünde kurulan kontrol noktasında yaptığı basın açıklamasında, büyük bir insanlık kriziyle karşı karşıya kalındığını ifade etti.

Avrupa Birliği'nin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmediğini vurgulayan Yılmaz, "İdlib'de yüz binlerce sığınmacı savaştan kaçıyor. Avrupa kapılarında binlerce insan bekliyor. Demokrasinin ve medeniyetin ana vatanı olmakla övünen bir ülkenin polisleri, yardım eli yerine plastik mermi ve gaz bombası uzatıyor." dedi.

Türkiye'nin yıllardır gündeme getirdiği "Güvenli Bölge kurulması gerekliliği"nin bir kez daha ortaya çıktığını belirten Yılmaz, Avrupa'nın Lizbon Anlaşması ve Cenevre Anlaşması'nın hükümlerine uyması gerektiğini kaydetti.