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Uluslararası Güler Ertan Fotoğraf Yarışması sonuçlandı

İSTANBUL HABERLERİ  | 27.07.2020 12:26 | Son Güncelleme

Büyükçekmece Belediyesi, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF), Büyükçekmece Fotoğraf Derneği (BÜFOD), işbirliğiyle Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali kapsamında düzenlenen “Uluslararası Güler Ertan Fotoğraf Yarışması 2020” sonuçlandı.Amatör veya profesyonel fotoğrafçıların fotoğraf sanatına ilgisini arttırabilmek; fotoğraf sanatının gelişimine ve yaygınlaştırılmasına katkı sağlayabilmek amacıyla bu yıl 9’uncusu gerçekleştirilen yarışma tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemi sürecine karşın yoğun ilgi gördü.

Büyükçekmece Belediyesi, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF), Büyükçekmece Fotoğraf Derneği (BÜFOD), işbirliğiyle Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali kapsamında düzenlenen “Uluslararası Güler Ertan Fotoğraf Yarışması 2020” sonuçlandı.
Amatör veya profesyonel fotoğrafçıların fotoğraf sanatına ilgisini arttırabilmek; fotoğraf sanatının gelişimine ve yaygınlaştırılmasına katkı sağlayabilmek amacıyla bu yıl 9’uncusu gerçekleştirilen yarışma tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemi sürecine karşın yoğun ilgi gördü. Yarışmaya bu yıl 38 ülkeden bin 412 fotoğrafçı 5 bin 170 fotoğraf ile katıldı.
Prof. Güler Ertan, Prof. Oktay Çolak, Burak Şenbak, Anthony Georgieff, ve Yuliy Vasilev’in seçili kurulunu oluşturduğu yarışmada; sayısal serbest renkli, sayısal siyah beyaz ve sayısal kadın konulu renkli ve siyah - beyaz kategoride fotoğraflar yarıştı.

Altın madalya kazanan fotoğrafçılar
Seçili kurul değerlendirmesi sonucunda, 2020 Yılı Uluslararası Güler Ertan Fotoğraf Yarışmasında Altın Madalya kazanan isimler şu şekilde oluştu:
Sayısal Renkli Kategori: FIAP Altın: Than Nguyen (Vietnam), TFSF Altın: Le Chau Dao (Vietnam)
Siyah-Beyaz Kategori: FIAP Altın: Mohammad Shafai (İran), TFSF Altın: Mithail Afrige Chowdhury (Bangladeş)
Kadın Kategorisi: FIAP Altın: Hadi Dehghanpour (İran), TFSF Altın: Amir Arabshah (İran)
Yarışmada en iyi fotoğrafçı ödülü ise İspanya’dan Pedro Luis Ajuriaguverra Saiz’e verildi.
Taksim Cumhuriyet Sanat Galerisi’nde sergilenecek
2020 Uluslararası Güler Ertan Fotoğraf Yarışması’nda altın, gümüş, bronz, mansiyon ve sergileme kazanan fotoğraflar 21. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali kapsamında Taksim Cumhuriyet Sanat Galerisi’nde sergilenecek. Sergi 8 Ağustos Cumartesi günü Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’ün katılımıyla açılacak.

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