YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Uluslararası ISIF Fuarı’na GAÜN damgası

Uluslararası ISIF Fuarı’na GAÜN damgası

GAZİANTEP HABERLERİ  | 21.10.2020 17:05 | Son Güncelleme

Türkiye’nin “Milli Teknoloji Hamlesi” hareketine katkı sağlayan ISIF Buluş Fuarında, 2020 ödülleri gerçekleştirilen çevrimiçi etkinlikte sahiplerini buldu.Çok sayıda temsilcinin katıldığı etkinlikte, Gaziantep Üniversitesi, ISIF ödüllerinden 1 altın, 1 gümüş ve 1 bronz ödüllerini alarak toplam 3 ödülün sahibi oldu.

Türkiye’nin “Milli Teknoloji Hamlesi” hareketine katkı sağlayan ISIF Buluş Fuarında, 2020 ödülleri gerçekleştirilen çevrimiçi etkinlikte sahiplerini buldu.
Çok sayıda temsilcinin katıldığı etkinlikte, Gaziantep Üniversitesi, ISIF ödüllerinden 1 altın, 1 gümüş ve 1 bronz ödüllerini alarak toplam 3 ödülün sahibi oldu. ISIF ödülleri kapsamında Gaziantep Üniversitesi, “Potansiyel Antikonvülsan Aktiviteye Sahip Sülfonamit Grubu İçeren Tiyosemikarbazon Türevlerinin Sentezi patenti” ile Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşegül İyidoğan ve Prof. Dr. Emine Elçin Emre altın madalya; “Programlanabilir Mutfak Fırınlarında Soğutma Sistemi patenti” Doç. Dr. Hüseyin Toktamış gümüş madalya ve“Anasonlu Bitter Çikolata ve Üretim Yöntemi” ile Prof. Dr. Ali Rıza Tekin ve Dr. Öğr. Üyesi Fatma Albakbronz madalya aldı.
Tüm ödül alan akademisyenlerin ortak görüşünün; büyük çabaların sonucunda ortaya çıkan buluşların tanıtılması, yatırımcıyla buluşturulması ve ticarileştirilmesi olmakla beraber üniversitenin güçlü sinai mülkiyet ağı olmasını sağlamak olduğu bildirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Operasyon sonrası görüntülerini paylaşmıştı! İşte Seda Sayan'ın son hali Operasyon sonrası görüntülerini paylaşmıştı! İşte Seda Sayan'ın son hali
Sahtekar dilencinin yaptıkları şoke ettiSahtekar dilencinin yaptıkları şoke etti
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
GAÜN Hastanesinde devir-teslim töreni gerçekleştirildi
GAÜN Hastanesinde devir-teslim töreni gerçekleştirildi
Çalınan tarım aletleri çiftçilere teslim edildi
Çalınan tarım aletleri çiftçilere teslim edildi
Adana'da 46 bin 500 uyuşturucu hap ile 40 kilogram esrar ele geçirildi
Adana'da 46 bin 500 uyuşturucu hap ile 40 kilogram esrar ele geçirildi
Ekrem Şahin göreve iade edildi
Ekrem Şahin göreve iade edildi
Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı
Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı
Emekliliğe ayrılan personele altın hediye edildi
Emekliliğe ayrılan personele altın hediye edildi

Gaziantep Namaz Vakitleri 21 Ekim Çarşamba

İmsak
05:17
Sabah
06:37
Öğle
12:20
İkindi
15:24
Akşam
17:53
Yatsı
19:08

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler21 Ekim Çarşamba

C. Kamacı Eczanesi
Sehitkamil
İrem Eczanesi
Sehitkamil
Karacaahmet Deniz Eczanesi
Sehitkamil
Okur Eczanesi
Sehitkamil
Özyurt Eczanesi
Sehitkamil
Toy Eczanesi
Sehitkamil
Deniz Tiryaki Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Covid 19’un mekanizması çözüldü
Covid 19’un mekanizması çözüldü
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
HKÜ’nün mühendisleri de uğurlandı
HKÜ’nün mühendisleri de uğurlandı
HKÜ Selçuk Bayraktar’ı ağırladı
HKÜ Selçuk Bayraktar’ı ağırladı
Fırlattığı bıçak oğlunun boğazına saplandı
Fırlattığı bıçak oğlunun boğazına saplandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.