Uluslararası İstanbul Açık Satranç Turnuvası başladı

İSTANBUL (AA) - Uluslararası İstanbul Açık Satranç Turnuvası, 22 ülkeden 1000'i aşkın sporcunun katılımıyla başladı.

Fatih Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Satranç Federasyonu iş birliğiyle Atatürk Çağdaş Yaşam Spor Salonu'nda düzenlenen turnuva, 22 ülkeden 45 unvan sahibi 1000'den fazla sporcuyla en yüksek katılıma ulaştı.

Yarışmacıların 14 Ağustos'a kadar galibiyet mücadelesi vereceği turnuvada dereceye girenlere 100 bin liraya varan ödül verilecek.

Turnuvanın açılışına katılan Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, bu yıl rekor sayıda katılım olduğunu belirterek, son yıllarda satrancın gençler arasında rağbet görmesinin ve takımların uluslararası turnuvalarda başarı elde etmelerinin gurur verici olduğunu belirtti.

Gençlerin gelişimine, fiziksel, ruhsal, zihinsel açıdan sağlıklı yetişmelerine özen gösterdiklerini dile getiren Başkan Turan, "İlçemize üç yılda tam donanımlı birçok spor merkezi kazandırdık. Belediyecilik faaliyetlerimizde, gençlerimizin refahını artırmayı, eğitim ve sosyalleşme imkanlarını zenginleştirmeyi öncelikli hedeflerimiz arasında değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

