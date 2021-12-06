YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Uluslararası Judo Federasyonu Akademisinin antrenör kursu Ankara'da başladı

Uluslararası Judo Federasyonu Akademisinin antrenör kursu Ankara'da başladı

06.12.2021 14:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

21 kursiyer 13 Aralık'a kadar eğitim görecek

Uluslararası Judo Federasyonu (IJF) Akademisi, Türkiye Judo Federasyonu ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin (TMOK) iş birliğinde düzenlenen antrenör eğitim kursu, Ankara'da başladı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, eğitim, federasyon hizmet binasında 21 kursiyerin katılımıyla 13 Aralık'a kadar sürecek.

Eğitim kursu, IJF Akademi eğitmenleri Daniel Lascau, Envic Galea, Tibor Kozcla, Mark Huzinga, Slavisa Bradic, Mesut Kapan, Kaya Gezeker ve Mehmet Yılmaz gözetiminde gerçekleştirilecek.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şeker hastaları için umutlandıran haber: İleriye doğru atılmış harika bir adımŞeker hastaları için umutlandıran haber: İleriye doğru atılmış harika bir adım
PARTNER Aileye girdi! Aileye girdi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Siirt'te katıldığı "Demokrasi Buluşması" etkinliğinde konuştu: (1)Cumhurbaşkanı Erdoğan, Siirt'te katıldığı "Demokrasi Buluşması" etkinliğinde konuştu: (1)
Anahtar Kelimeler:
Ankara

Ankara Namaz Vakitleri 6 Aralık Pazartesi

İmsak
06:19
Sabah
07:49
Öğle
12:45
İkindi
15:09
Akşam
17:30
Yatsı
18:55

Ankara Nöbetçi Eczaneler 6 Aralık Pazartesi

Artı Eczanesi
Cankaya
Atlas Eczanesi
Cankaya
Bartum Eczanesi
Cankaya
Cadde Eczanesi
Cankaya
Can Ece Eczanesi
Cankaya
Hülyam Eczanesi
Cankaya
Türközü Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Artvin'de otomobilin çarptığı kişi öldü

Artvin'de otomobilin çarptığı kişi öldü

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

İzmir'de damadı tarafından bıçaklanan kayınpeder tedavi altına alındı

İzmir'de damadı tarafından bıçaklanan kayınpeder tedavi altına alındı

MHP'nin "Adım Adım 2023, İl İl Anadolu" heyeti Antalya'da basınla buluştu

MHP'nin "Adım Adım 2023, İl İl Anadolu" heyeti Antalya'da basınla buluştu

26. Gezici Film Festivali Sinoplu sinemaseverle buluştu

26. Gezici Film Festivali Sinoplu sinemaseverle buluştu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.