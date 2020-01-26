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Uluslararası JuJitsu Newaza Açık Kulüpler Turnuvası

ANTALYA HABERLERİ  | 26.01.2020 18:53 | Son Güncelleme

Antalya'nın Alanya ilçesinde gerçekleştirilen turnuvada 5 ülkeden 80 sporcu mücadele etti

Uluslararası JuJitsu Newaza Açık Akdeniz Kulüpler Turnuvası, Antalya'nın Alanya ilçesinde yapıldı.

İlçedeki 75. Yıl Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvaya, Türkiye, Kazakistan, Rusya, Özbekistan, Ukrayna'dan 80 sporcu katıldı.

JuJitsu Federasyonu Başkanı Şevki Erdoğan, turnuvayı Alanya Kaymakamlığı, ilçe belediyesi ve Kimura Spor Kulübünün destekleriyle gerçekleştirdiklerini belirtti.

Federasyon olarak ikinci yılını doldurduklarını kaydeden Erdoğan, "Hedefimiz milli takımımızla Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, spora destek veren tüm kuruluşlara, antrenör ve sporculara teşekkür etti.

Turnuvada dereceye giren sporculara, madalyaları Erdoğan ve federasyon yetkilileri tarafından verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Alanya Şevki Erdoğan

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