Uluslararası Kayseri MTB Cup Dağ Bisikleti Yarışları'nın birinci etabı koşuldu

KAYSERİ (AA) - Uluslararası Kayseri MTB Cup Dağ Bisikleti Yarışları'nın ilk etabı, Kayseri'nin UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Koramaz Vadisi'nde gerçekleştirildi.

Sporcular, Melikgazi ilçesi sınırlarındaki Koramaz Vadisi'nin Vekse Mahallesi'nde bulunan 4,6 kilometrelik parkurda mücadele etti.

Yarış sırasında tarihi sokaklardan geçen sporcular, vadileri aşarak bölgeyle özdeşleşen yüzlerce yıllık güvercinliklerin arasından devam edip, aynı güzergah üzerinde 7 turluk yarışı tamamladı.

Yarışta elit erkeklerde Furkan Akçam birinci, Ahmet Can Akpınar ikinci, Abdulkadir Kelleci üçüncü oldu.

İki sporcunun mücadele ettiği elit kadınlarda ise Kazakistan'dan Alina Sarkulova birinciliği, aynı ülkeden Tatyana Geneleva ikinciliği elde etti.

Yarışlar, yarın Erciyes MTB Cup etabıyla devam edecek.



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