Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu 9 Ekim'de yapılacak

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından gerçekleştirilen Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu, 9 Ekim Pazar günü yapılacak.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, "Bir maratondan daha fazlası" sloganı ve "Erciyes" temasıyla düzenlenen maratona, 15 ülkeden 120'si yabancı 6 bin üzerinde sporcunun katılacağı bildirildi.
Dereceye giren katılımcılara toplam 384 bin TL para ödülü verilecek maratonun, 21K, 10K ve halk koşusu olmak üzere üç kategoride gerçekleştirileceği kaydedildi.
Maratona, Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı çalışanlarının da katılacağı vurgulandı.
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