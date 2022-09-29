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Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu'na 120'si yabancı 6 bin 120 sporcu katılacak

29.09.2022 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu'na 120'si yabancı 6 bin 120 sporcu katılacak

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından ikincisi düzenlenecek Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu'nda 6 bin 120 sporcu mücadele edecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, geçen yıl "Kültepe" temasıyla ilki düzenlenen maraton, bu yıl "Erciyes" temasıyla 9 Ekim'de gerçekleştirilecek.

Kayıtları yarın sona erecek maratona 15 ülkeden 120'si yabancı 6 bin 120 sporcu katılım sağlayacak.

Maratonda, Büyükşehir Belediyesi tarafından çeşitli etkinlikler düzenlenecek, kentin tanıtımı yapılacak.

"Bir Maratondan Daha Fazlası" sloganıyla yapılacak Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu, 21 kilometre, 10 kilometre ve halk koşusu olmak üzere üç kategoride koşulacak.

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