Uluslararası Kemer Sualtı Günleri'nde arkeolojik gemi tanıtılacak

Antalya'nın Kemer ilçesinde bu yıl 21'incisi düzenlenecek Uluslararası Kemer Sualtı Günleri etkinliklerinde, Akdeniz kıyılarındaki araştırma, kazı ve eğitim faaliyetlerine tahsis edilecek arkeolojik geminin tanıtımı yapılacak.

Kemer Yöresi Tanıtım Vakfı önderliğinde Akdeniz Üniversitesi ve Akdeniz Arkeoloji Derneği iş birliğinde Antalya kıyılarındaki su altı doğal ve arkeolojik değerlerin dünyaya tanıtılması amacıyla gerçekleştirilen Uluslararası Kemer Sualtı Günleri, bu yıl 21-24 Mayıs'ta düzenlenecek.

Bir hafta boyunca gerek Kemer gerekse Antalya'da su altı görüntüleme, su altı konulu resim yarışmaları gibi çeşitli etkinlikler yapılacak.

Su altı kültür mirası alanında dünyanın en önemli kuruluşları arasında yer alan UNESCO, Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi, Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu temsilcileri, Kemer'de bir araya gelecek.

40 ülkeden su altı kültür mirası uzmanlarının da katılacağı etkinliklerde, Akdeniz kıyılarında yürütülen araştırma, kazı ve eğitim faaliyetlerine tahsis edilecek arkeolojik geminin tanıtımı yapılacak.

