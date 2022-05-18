YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Uluslararası Kemer Sualtı Günleri'nde arkeolojik gemi tanıtılacak

Uluslararası Kemer Sualtı Günleri'nde arkeolojik gemi tanıtılacak

18.05.2022 14:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uluslararası Kemer Sualtı Günleri'nde arkeolojik gemi tanıtılacak

Antalya'nın Kemer ilçesinde bu yıl 21'incisi düzenlenecek Uluslararası Kemer Sualtı Günleri etkinliklerinde, Akdeniz kıyılarındaki araştırma, kazı ve eğitim faaliyetlerine tahsis edilecek arkeolojik geminin tanıtımı yapılacak.

Kemer Yöresi Tanıtım Vakfı önderliğinde Akdeniz Üniversitesi ve Akdeniz Arkeoloji Derneği iş birliğinde Antalya kıyılarındaki su altı doğal ve arkeolojik değerlerin dünyaya tanıtılması amacıyla gerçekleştirilen Uluslararası Kemer Sualtı Günleri, bu yıl 21-24 Mayıs'ta düzenlenecek.

Bir hafta boyunca gerek Kemer gerekse Antalya'da su altı görüntüleme, su altı konulu resim yarışmaları gibi çeşitli etkinlikler yapılacak.

Su altı kültür mirası alanında dünyanın en önemli kuruluşları arasında yer alan UNESCO, Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi, Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu temsilcileri, Kemer'de bir araya gelecek.

40 ülkeden su altı kültür mirası uzmanlarının da katılacağı etkinliklerde, Akdeniz kıyılarında yürütülen araştırma, kazı ve eğitim faaliyetlerine tahsis edilecek arkeolojik geminin tanıtımı yapılacak.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Antalya'da örtü altı üretimi karpuz ihracatından 2 haftada 1,5 milyon dolar gelirAntalya'da örtü altı üretimi karpuz ihracatından 2 haftada 1,5 milyon dolar gelir
Esenyurt'ta iki grup arasında çıkan kavgaya karışan şüpheliler yakalandıEsenyurt'ta iki grup arasında çıkan kavgaya karışan şüpheliler yakalandı
ING Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek finaliING Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek finali
Anahtar Kelimeler:
antalya

Antalya Namaz Vakitleri 18 Mayıs Çarşamba

İmsak
04:04
Sabah
05:40
Öğle
12:59
İkindi
16:48
Akşam
20:07
Yatsı
21:37
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Transeksüel model itiraf etti! “Ailem beni reddetti ama...”

Transeksüel model itiraf etti! “Ailem beni reddetti ama...”

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Etkisini anında göreceğiniz güzellik ürünleri

Etkisini anında göreceğiniz güzellik ürünleri

Küçük bir lekeyle başladı! “Ölmek istemiyorum”

Küçük bir lekeyle başladı! “Ölmek istemiyorum”

Okulda skandal! Öğretmen öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi

Okulda skandal! Öğretmen öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi

Hem spor hem şık kombinlere uygun kot ceket modelleri

Hem spor hem şık kombinlere uygun kot ceket modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.